TUKLI ME I NOGAMA I RUKAMA! Rističević: Boška Obradovića u zatvor! (KURIR TV)

Rističevića su napali Boško Obradović i njegovi istomišljenici. Tom prilikom predsedniku Narodne seljačke stranke je pocepan sako i povređeno uvo.

"Očigledno da je Boško Obradović ili neko od njih od ranije hteo da me tuče. Nasrnuli su na stepeništu na mene, krenuli su udarci u glavu rukama i nogama. Nisu svi stigli na red da me udare. To su tako neke izbezumljene face. Tada su kolega Atlagić i radnici u skupštini koje ja znam nekako uspeli da me izvuku i onda sam ustanovio da mi je sako bio pocepan skroz u froncle", izjavio je Marijan Rističević u emisiji "Novo jutro" na TV Pink.

Zatim je dodao:

"Tako ide novinarka N1 iza vas pa vas snima mobilnim telefonom. Nisam ja nosio sako na ofingeru pa su ga iscepali, već su me napali".

Rističević kaže da Obradović 18 meseci prima platu za nerad.

"Čovek kome ovde negde u blizini država plaća stan 34.000 dinara mesečno, čovek čiju je stranku Skot ugurao u parlament i koja dobija tri miliona dinara mesečno. Čovek koji ne radi je došao da spreči one koji rade".

Govoreći o jučerašnjem incidentu ispred Doma narodne Skupštine, Marijan Rističević je kazao:

"Otprilike kada vas napadne grupa, nije kriva grupa kao čopor, kriv je vođa. Nije mi prvi put da oni izvrše napad. Najlicemernije je to što su rekli da će mi kupiti novi sako. To me je najviše uvredilo, nije me uvredilo što su me tukli. Kada je Borko Stefanović bio napadnut odmah sam tražio da se sprovede istraga ko je to učinio".

Rističević je poručio da bi počinilac napada po zakonu trebao da bude kažnjen zatvorom od 6 meseci do pet godina.

(Kurir.rs/TV Pink)

Kurir