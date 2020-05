KAPETAN DRAGAN O PADU KRAJINE: Odbrana je bila poverena otpacima JNA, sve dobro su uzeli Hrvati A EVO GDE JE BIO MLADIĆ

Gost jutarnjeg programa Happy TV ovog jutra bio je Kapetan Dragan, a koga je voditeljka emisije Jovana Jeremić pozvala da odgovori na misteriju pada Republike Srpske Krajine.

Naglašavajući da je 250.000 ljudi moralo da napusti 4. avgusta 1995. godine i prisećajući se patnji tih ljudi, Jovana Jeremić se pitala zašto su Srbi morali da napuste svoja ognjišta - zašto se desila "naopaka srpska bajka".

Kapetan Dragan je naglasio da je najveći problem sa padom Srpske Krajine bio u tome što je, kako kaže, "odbrana bila poverena otpatku JNA".

- Hrvati su uzeli sve što valja: mornaricu, Varaždinski korpus, sve je to predato Hrvatima. Kada je palo Bosansko Grahovo, pala je i Krajina jer je tada nastala panika. Naš najveći problem je bio što smo odbranu Krajine predali otpatku JNA koji nije umeo da odbrani Krajinu niti da ode.

Na pitanje gde je bio Mladić u trenutku pada Krajine, njegov advokat Branko Lukić odgovorio je:

foto: PrintScreen TV Happy

- U to vreme bila je akcija na Srebrenicu, koja je trajala do 19. jula i on je tada bio na sastancima sa ukrajinskim UNPROFOR-om oko Žepe. Oko 30. jula Mladić je preuzeo oblast iznad Prijedora ali je već sreo kolonu koja je krenula, rekao da niko od vojnika nije hteo da se bori. U tom momentu je bilo već neorganizovano, taj deo vojske RSK.

Dragoslav Bokan se pridružio preko Skajpa, objašnjavajući kako su izgledali prvi dani u Krajini i organizovanje naroda.

Goran Petronijević, advokat Karadžića, rekao da je Srebrenica velika mrlja srpskog naroda, ali da tu nema genocida kao što je slučaj u Oluji.

- Svi konci su vučeni u Vašingtonu, proglašenjem Srba za loše momke zbog Srebrenice, dovelo je do toga da genocid u Krajini za vreme Oluje prođe nezapaženo. Nažalost, mi nismo prihvatili plan Z4 ali i da smo ga prihvatili, Tuđman je već imamo rezervni plan da se nikad ne sprovede.

Kapetan Dragan je na to odgovorio:

- Da smo bili jaki to se ne bi desilo. Kad smo mi napadali Glinu, hrvatski političari su se počeli pakovati iz Zagreba! Milošević nije više imao podršku prijatelja, nije imao podršku naroda. Sad je najvažnija briga za Srbe u regionu, i ja ću pomoći svojom fondacijom.

Sa ovim se složio i Linta, narodni poslanik koji je istakao da je ta pomoć i povezivanje Srba u regionu najvažnije.

(Kurir.rs/Happy tv)

Kurir