MARKO ĐURIŠIĆ ZA KURIR: Bojkot je od početka bio osuđen na neuspeh!

Apsolutno očekujem da Ujedinjena demokratska Srbija pređe cenzus, žao mi je što je on smanjen jer sam ubeđen da ćemo dobiti mnogo više glasova od traženog procenta

Naša kampanja će biti mirna, ozbiljna, kreativna, moderna i racionalna, stavljajući potrebe ljudi u centar pažnje. Ni pre pandemije nismo planirali skupu kampanju, i to se neće promeniti. Ali sve ostalo hoće.

Ovim rečima Marko Đurišić, prvi na listi koalicije Ujedinjene demokratske Srbije (UDS), počinje intervjuu za Kurir, u kojem govori o bojkotu, političkim protivnicima, ali i o optužbama da pripadaju „lažnoj opoziciji“.

Već mesecima je toliko reči o bojkotu izbora. Da li je on uspeo ili je pukao, s obzirom na to da se mišljenja tih koji bojkotuju menjaju? - Od početka mi iz UDS smatramo i objašnjavamo da je jedini legalan način da se promeni vlast - ne samo u ovoj zemlji nego i bilo kojoj drugoj - izlazak na izbore. Zbog toga smo mi i odlučili da učestvujemo i na parlamentarnim i na lokalnim izborima. Bojkot je po mom mišljenju od početka bio osuđen na neuspeh, jer ne odgovara potrebi većine građana da dođe do promene vlasti. Sadašnje premišljanje vidim kao politički oportunizam, bavljenje politikom isključivo zarad ličnih interesa, bez ideja i vrednosti koje vas definišu.

Da li očekujete da pređete cenzus? - Apsolutno! Već sam više puta rekao da mi je žao što je cenzus smanjen, jer sam ubeđen da ćemo mi dobiti mnogo više glasova od traženog procenta. Zaista verujem da će građani prepoznati da je ovo prvi korak ka pravljenju prave alternative ovoj vlasti i da će se to i pokazati na dan izbora. Naročito sada, kada je strah od pandemije oslabio i ustupio mesto strahu za ekonomsku stabilnost.

Vaš bivši stranački kolega Boris Tadić pružio je podršku na protestu dela opozicije bliske Draganu Đilasu. Šta ste pomislili kada ste ga videli na stepenicama ispred Skupštine? - Smatram da svako ima pravo da izabere svoj način političkog delovanja. Mi iz UDS želimo da budemo u prvom redu, da se politički borimo za građane na mestima gde se to u demokratskim državama radi - na izborima, u parlamentu i u drugim institucijama.

Šta kažete na prozivke da je opozicija koja nije uz Đilasa i koja nije ekstremna zapravo lažna opozicija, pa kažu i Vučićeva opozicija? - Svako ko prati politiku zna za koje ideje i vrednosti se zalažu ljudi i organizacije okupljene u UDS. A sve te vrednosti su suprotne onome što sprovodi vlast u Srbiji, i to nas jasno čini opozicijom. Etikete koje dobijamo govore o poražavajućoj činjenici da ti koji lepe te etikete i vlast dele istu retoriku i način rada - drugačije mišljenje se ne poštuje, ljudi se dele i antagonizuju.

Kreće kampanja, izbori su 21. juna, kakav je vaš program? Kako će se voditi kampanja u specifičnim uslovima zbog epidemije koronavirusa? - Ona će neminovno biti potpuno drugačija od bilo koje druge, ali to ne zavisi samo od nas već i od stručnjaka, jer oni moraju da utvrde pravila koja će garantovati bezbednost zdravlja građana i učesnika u izborima tokom celog izbornog procesa. Mislim da će mediji imati ključnu ulogu u ovim specifičnim uslovima. Odgovornost medija je mnogo veća nego pre, jer su oni ti koji imaju profesionalnu obavezu da svima pruže jednaku šansu i priliku da objasne koji im je program i plan za dostizanje cilja, a to je demokratska, evropska i građanska Srbija.

Prekomponovanje Otvoreni smo za sve koji dele naše vrednosti Vašim redovima pridružila se Gordana Čomić, poslanica Demokratske stranke. Ima još nezadovoljnih u DS koji se ne slažu s bojkotom, niti s politikom Zorana Lutovca, da li postoje pregovori s još nekim iz te stranke? - Od početka smo bili otvoreni za sve organizacije i pojedince koji dele naše vrednosti i naš način borbe. Tako će biti i ubuduće, jer se jedino aktivnom političkom borbom možemo izboriti s nedemokratskim režimom u Srbiji.

Kurir / Silvija Slamnig

Foto: Marina Lopičić

Kurir