(UŽIVO) VUČIĆ SE OBRAĆA NACIJI: Pozivam sve političke aktere na izbore, ali nasilnike ćemo hapsiti! (KURIR TV)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je izjavio da se večeras održava skup u blizini Predsedništva Srbije večeras došlo oko 5.790 pristalica SNS i 65 pokreta Dveri.

- Kad nismo završili sa epidemijom iako je mnogo bolje nedopustivo je da svoje građane izlažemo opasnosti i želim da kažem nešto što će zvučati čudno. Nedaleko odavde se održava skup, 5.790 pristalica uglavnom SNS, i oko 65 ukupno pristalica pokreta "Dveri". Ovo ne govorim da bih se hvalio, nego da ih zamolim da se bar do kraja maja ne okupljaju. Organizator nije SNS, već neka organizacija, volim te ljude, ali znam da to nije bilo odgovorno ponašanje, što se tiče poziva. Hoćemo da štitimo zdravlje, potrebno nam je zajedništvo. Znamo mi ko je većina u Srbiji, pokazuje se na izborima a ne dok se još borimo sa epidemijom.

Predsednik je rekao da mu je drago što je poslanik Miladin Ševarlić prekinuo štrajk glađu a da je zamolio i poslanike SNS Martinovića i Božićevu da i oni prekinu štrajk.

"Razgovarao sam sa poslanicima SNS, ovim putem ih molim da prekinu štrajk. Oni su zaista štrajkovali, sada već 35 sati, što nije lako, posebno za damu kao što je Sandra Božić i molim je da se vrati deci i da brine o njima. Biću malo oštriji, sa Martinovićem ću večeras obaviti razgovor, neću praviti cirkus kao neki drugi. Probaću da ga ubedim telefonom, ali neće biti jednostavno jer on veruje u razloge zbog kojih je krenuo u štrajk", rekao je on.

Reagujući na to što je lider Dveri započeo štrajk glađu sa zahtevom da vlast razgovara sa opozicijom, Vučić je objasnio da su njegovi politički protivnici već odbijali takav razgovor.

"Ja sam pozvao na razgovor toliko puta, oni su odbijali. Pozvao sam ih da dođu na razgovor u ponedeljak, opet nisu hteli. Na ucene i pretnje neću da prihvatim. Nasiljem se ne postiže ništa na političkoj sceni", rekao je Vučić.

Predsednik Aleksandar Vučić pozvao je sve učesnike političkog života na predizbornu kampanju bez nasilja, uz poštovanje političkih protivnika, bez obzira na političku opciju. On je rekao, u obraćanju javnosti, da će izbori 21. juna biti prilika da svi građani izraze svoju političku volju, a političke partije da pokažu ozbiljnost i odgovornost.

"Da pokažu ozbiljnost i odgovornost, da pokažu koliko im je stalo do Srbije i da planovima i programima pridobiju poverenje građana", rekao je Vučić u obraćanju javnosti.

On je, kao predsednik Srbije, poželeo svima dobru sreću i uspeh na izborima, ali i zamolio za dve stvari: "Prvo, da izborna kampanja protekne bez nasilja i, drugo, da se pokaže puno poštovanje za političke protivnike, za one koji misle drugačije bez obzira na to kojoj opciji pripadaju", rekao je Vučić.

Ovo je prvi put da će predsednik govoriti o političkim temama nakon izbijanja pandemije korona virusa.

Vučić je naglasio da je uhapšeno lice D.G. iz Novog Sada koje je iznosilo pretnje Jovane Gligorijević iz nedeljnika "Vreme", zamolivši da ne bude napada na novinare više.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir