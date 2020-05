ČEDOMIR JOVANOVIĆ NASTAVIO RAT SA CECOM: Znala je da će Đinđić biti ubijen, tražili su od nje alibi!

Lider Liberalno demokratske partije Čedomir Jovanović komentarišući izjave pevačice Svetlane Cece Ražnatović sa naslovnica kaže da je jasno da će "taj čir uskoro pući". Jovanović je, između ostalog, rekao: "Ceca je znala da će Zoran biti ubijen, tražili su od nje alibi, potpisala je tu izjavu".

- U svetu, bog pa Ceca, ili je ona gospodarica života i smrti, ona jedino na slobodi, želi oprost - rekao je Jovanović i podsetio da ubistvo premijera nikad ne zastareva:

- Što pričamo 17 godina o tome, zato sam ja nezaobilazan. 12. mart nikad ne zastareva, znaju da sam svedok koji diše i živi za nastavak suđenja i potpuno kažnjavanje svih odgovvornih za Zoranovo ubistvi o patnje ove zemlje.

Dodaje da jeo Ceci više prećutao nego što je rekao.

- Ona je za mene deo sveta i svojih prijatelja kojih se ne odriče. Meni ni Legija nije mogao ništa da priča, ne može ni ona.

- Duga je kolona onih koji su se provukli posle 12. marta. Ne zna pta je radila ali zna šta ja radim? Zaboravila je zašto je hapšena. Uhapšena je zbog osnovane sumnje da je dirrektan učesnik atentata na Đinđića. To su potvrdile i ona i njena sestra. Ovo je pokazalo koliko je to zlo jako i prisutno, to što je uradio Mitrović to je bilo u granicama što je dosadno. Prvi put sam u toj emisiji video Cecu, ali zato ona zna kako sam se ja sa njenim prijateljima družio.

Naveo je i da je vlasnik TV Pink Željko Mitrović bio njihova žrtva.

- Milica Mitrović nije htela da je pusti u kuću, njihovo dete je tipovala. Nego on to trpi zbog budžeta - rekao je Jovanović.

Podsetimo, Ražnatovićeva i Jovanović su se u emisiji "Hit tvit" koja je emitovana u nedelju, javno sukobili oko perioda nakon ubistva premijera Zorana Đinđića 12. marta 2003. godine, kada je policija sprovela široku akciju "Sablja", tokom koje su ubijeni ili pohapšeni članovi ozloglašenog Zemunskog klana koji su učestvovali u ubistvu premijera, a koji su se družili i sa Cecom.

