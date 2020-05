PREMIJERKA BRNABIĆ OGLASILA SE NA INSTAGRAMU: Srbija se ponosi svojim medicinskim sestrama i tehničarima

Велика захвалност и поштовање за сав рад, труд и пожртвованост, нашим медицинским сестрама и техничарима, а посебно за ваш допринос у лечењу пацијената од #covid19 . Ви сте наши хероји, подршка нашим лекарима, пацијентима и важна карика у свим сегментима здравства. Србија се поноси вама, данас је ваш дан! #danmedicinskihsestaraitehnicara #internationalnursesday 🧑🏻‍⚕️ ⚕👨🏻‍⚕️🍀 Huge thanks and respect to our nurses and technicians for all their hard work and dedication, and especially for their contribution to the treatment of patients of #covid19. You are our heroes, critical support to our doctors and patients, and the key link in all segments of healthcare. Serbia is proud of you, today is your day!

