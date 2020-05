NOVI UDAR NA DEMOKRATE: Lutovac gura Đilasa u Partiju evropskih socijalista na štetu DS

Dil: Stranka slobode i pravde Dragana Đilasa aplicirala je za članstvo u Partiji evropskih socijalista, a za njen prijem lobira šef Demokratske stranke, koja je već godinama član PES. On to radi na svoju ruku, bez dogovora s članovima DS

Lider Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas aplicirao je za članstvo u Partiji evropskih socijalista (PES), a mesto u toj organizaciji pokušava da mu osigura Zoran Lutovac, predsednik Demokratske stranke (DS), koja je već godinama član PES, otkriva Kurir! Lider demokrata tim potezom izazvao je opšti bes i nezadovoljstvo u stranci jer, tvrde, urušava poziciju DS, koja je građena decenijama.

Đilas je, kako otkriva izvor Kurira, insistirao da DS, koji je jedini iz Srbije već dugi niz godina član PES, osigura mesto i njegovoj stranci u toj organizaciji, a Lutovac mu je bespogovorno izašao u susret i krenuo za to da lobira, i sve to bez ikakvih konsultacija sa ostalim funkcionerima DS.

Nikog ništa ne pita

- Lutovac je u obavezi da odluke poput ove donosi na organima stranke, a ne sam. No, bez ikakvih konsultacija sa bilo kim drugim, on je omogućio Đilasu da nedavno prisustvuje sastanku koji je organizovao PES i njegova grupa u Evropskom parlamentu i da dobije priliku da govori. To je potpuna izdaja DS. To članstvo DS u PES skoro je jedina vredna stvar koja je ostala demokratama, a Lutovac sada to Đilasu daje na tacni - priča izvor Kurira i dodaje:

- DS je godina ljubomorno čuvao tu poziciju u PES, budući da je jedini član iz Srbije. Uostalom, dok je Tadić bio na čelu DS, on je sabotirao članstvo SPS u PES baš zato da bi bili jedini članovi iz Srbije. Kasnije je Lutovac sabotirao Tadićevu stranku po pitanju članstva u PES, a sada, evo, gura Đilasov SSP.

Prema rečima našeg sagovornika, Lutovac je pod velikim uticajem Đilasa, pa mora da radi sve što mu on kaže.

- DS i finansijski zavisi od Đilasa, zato Lutovac ispunjava sve želje lidera SSP, kao što je i ova u vezi sa PES - kaže naš izvor.

foto: Marina Lopičić

Program stranke

Lutovac nije odgovarao na naše pozive, a potpredsednica DS Aleksandra Jerkov smatra da i za Đilasa moraju da važe ista pravila kao i za sve ostale prilikom prijema u PES.

- DS je ili punopravna članica, ili u statusu posmatrača u svim relevantnim organizacijama. Procedura je uvek takva da se sagledava ne samo program stranke već se rade i analize delovanja, konsultuju se stranke iz regiona koje imaju značajnu ulogu u donošenju odluka po pitanju članstva. Nisam upoznata s tim da je Đilasova stranka podnela zahtev, ali ukoliko jeste, procedura će biti ista kao i kod svih drugih - rekla je ona.

Kurir je kontaktirao sa PES postavljajući im pitanja o uslovima za članstvo, ali oni nisu odgovarali. Bez komentara je bila i Tanja Fajon, čija je stranka deo PES.

Dejan Vuk Stanković TEŠKO SHVATLJIVA DEŠAVANJA U DS foto: Medija Centar Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje da Lutovac ovakvim ponašanjem otvoreno podržava Đilasa i kao da „nagoveštava da bi da DS približi što više njegovoj stranci“: - To indirektno, a nedvosmisleno kvari planove za ujedinjenje demokrata pod vođstvom Borisa Tadića, ali je i još jedan dokaz da u DS malo ko, uz mnogo truda, može da shvati šta se dešava.

Šta je PES JEDNA OD NAJVEĆIH PORODICA PARTIJA foto: screenshot Partija evropskih socijalista je druga najveća partijska porodica u Evropi i okuplja političke partije levog centra. Demokratska stranka zvanično je pridruženi član PES, kojoj pripadaju i partije trenutno na vlasti u Španiji, Portugalu, Italiji, Nemačkoj i drugim zemljama EU.

Ne oglašava se TADIĆ BEZ KOMENTARA foto: Marina Lopičić Tadić juče nije odgovarao na naša pitanja ovim povodom. Tako je bez odgovora ostalo pitanje o njegovom nekadašnjem blokiranju SPS prilikom pokušaja socijalista da uđu u PES, ali i pitanje o situaciji u kojoj se i on sada našao - da ga u PES blokira lider DS, stranke koju je i on sam nekada vodio.

Kurir.rs/ Ivana Žigić Foto: Nemanja Nikolić

Kurir