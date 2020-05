Sa @orbanviktor razmenili smo srpska i madjarska vina, kao i poseban poklon, kopiju Izveštaja Stefana Stefanovića, kapetana porečkog, knezu Milošu Obrenoviću, o misiji grofa Ištvana Sečenjija, za uredjenje Djerdapa i regulisanje plovidbe Dunavom, od 7. novembra 1834.god., koji se čuva u Arhivu Srbije.

