FILIP POSTAVIO PITANJE VUČIĆU, A ONDA GA PREDSEDNIK OLADIO: Kasno se budite, malo se kasno budite!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je jutros naredio slanje trupa u Šid, pa ga je novinar TV Prva Filip Čukanović upitao kakav je plan u okviru te vojne akcije.

Vučić je potom odgovorio Filipu na pitanje uz početnu šaljivu opasku na račun mladog novinara, rekavši: "Kasno se budite, malo se kasno budite" misleći na to da je Čukanović kasno reagovao na informaciju o slanju snaga Vojske Srbije u Šid.

"Kasno se budite, malo se kasno budite, postupio sam u skladu sa procenama o bezbednosti i u skladu sa inicijativom naših građana u Šidu, posebne specijalne jedinice zauzeće sva tri centra u Šidu. Ne mogu da kažem da se izvršavaju najstrašnija dela, to su obično krađe i upadi na posede, ljudi se osećaju nesigurno i nebezbedno. Ljudi koji nemaju novca traže načine da upadaju po kućama i štalama u selima, a to moramo da sprečimo. To je ne preterano težak zadatak za naše jedinice", istakao je predsednik.

