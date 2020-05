NEMAČKI AMBASADOR O BOJKOTU IZBORA U SRBIJI: To predstavlja suštu suprotnost demokratiji

Nemački ambasador u Srbiji Tomas Šib ocenio je danas da pre održavanja izbora moraju da se uspostave pravi uslovi za fer izbornu kampanju u čemu je uloga medija ključna, i istakao da bojkot izbora predstavlja suštu suprotnost demokratiji.

"Pandemija je sve demokratski uređene države stavila u iskušenje. Po ukidanju vanrednog stanja u Srbiji, uslovi za održavanje izbora svakako nisu postali manje složeni", rekao je Šib za "Politiku".

Stoga je, kako ističe, u ovom trenutku važno u pogledu dijaloga u kome posreduje Evropski parlament da se što pre i održivo implementiraju mere koje su usaglašavane u okviru tog dijaloga.

"Mediji tu igraju ključnu ulogu. Upravo zbog velikog uticaja koji televizija ima na formiranje javnog mnjenja, neophodno je poštovanje strogih kriterijuma u pogledu izbalansiranog i neutralnog izveštavanja", napominje Šib.

Pored toga, kako dodaje, umereni ton, fokusiranje na suštinu i ferplej su imperativ u izbornoj kampanji.

"Izborna kampanja bi trebalo da bude forum za takmičenje najboljih ideja, mesto objektivne rasprave, bez suvišnih emocija, a ne prilika za lični obračun i vređanje protivnika, jer to samo pospešuje političku apatiju građana, što opet ide na uštrb demokratije", rekao je Ssib.

Prema njegovom mišljenju, poboljšanju uslova za održavanje izbora, mogu da doprinesu i međunarodne posmatračke misije.

"Stoga je izuzetno važno da se bez obzira na poteškoće usled krize zbog virusa korona, održi posmatračka misija za izbore u organizaciji ODIHR-a koju je Srbija zvanično pozvala da prati izbore", rekao je Šib i najavio da će i Nemačka poslati svoje posmatrače u ovu misiju.

"Motor reprezentativne demokratije jeste politička diskusija najvažnijih političkih tabora u zemlji, a mesto za tu diskusiju je parlament, a sušta suprotnost toga je bojkot izbora", istakao je Šib.

Razume se, kako je dodao, da pre održavanja izbora moraju da se uspostave pravi uslovi za fer izbornu kampanju. Kada je reč o dijalogu Beograda i Prištine, Šib kaže da je stav Berlina da on što pre treba da bude obnovljen, a da je za to preduslov formiranje kosovske vlade.

Upitan da prokomentariše nedavnu izjavu evropskog komesara za spoljnu politiku i bezbednost Žozepa Borelja da ne isključuje mogućnost "promene granica" Kosova, ako bi se oko toga usaglasili Beograd i Priština, Šib ističe da je specijalni izaslanik EU za dijalog Miroslav Lajčak ovih dana vrlo jasno rekao da razmena teritorija nije tema tih pregovora.

"Naš zajednički cilj jeste potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma koji će priznati i prihvatiti obe strane, kako građani Srbije tako i građani Kosova. Sporazum mora dati odgovore na sva otvorena pitanja i doprineti regionalnoj stabilnosti. Samo takav sporazum može istinski i dugoročno da doprinese stabilnosti", rekao je Ssib.

On je izrazio uverenje da bi promene granice samo otvorile nove probleme, umesto da ih reše. Nemačka se, ističe, zalaže za to da se sva energija posveti rešavanju konkretnih pitanja, a to su prava Srba na Kosovu, vlasnička prava, pitanja kulturne baštine, strateške infrastrukture, nestalih osoba, sukcesije.

"Sva ova hipotetična razmišljana oko promena granica svakako ne doprinose rešavanu suštinskih pitanja", zaključio je ambasador Nemačke.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir