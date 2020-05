ŠOKANTNO! Albanci opet žele da nam otmu Preševo i Bujanovac

Deo prištinske vlasti juče je izneo još jedan predlog za kosovsko pitanje - funkcioner Demokratskog saveza Kosova (DSK) Isa Mustafa naveo je da bi pristao na razmenu teritorija.

Naime, potpredsednik DSK Ljutfi Haziri izjavio je da bi, kad bi bio premijer, pristao na razmenu teritorija i dao 17 sela u okolini Leposavića i Zubinog Potoka u zamenu za Preševo, Medveđu i Bujanovac, prenosi Kosovo onlajn. Prema njegovim rečima, posle Drugog svetskog rata ovih 17 sela pripojeno je Kosovu, dok su Preševo, Bujanovac i Medveđa pripali okrugu Vranja.

- Sela u Leposaviću i Zubinom Potoku su srpska, nema Albanaca. Neko vreme su bila u teritorijalnoj organizaciji Srbije. To je demarkacija granice, tehnička korekcija granice, to se čak ne može nazvati promena granice - izjavio je Haziri. Takođe, on je demantovao da postoje tajni sporazumi s Beogradom, kao što to tvrdi kosovski premijer u tehničkom mandatu Aljbin Kurti.

foto: Aleksandar Jovanović

O pitanju KiM juče se oglasila i nekadašnja šefica pregovaračkog tima Prištine u dijalogu s Beogradom Edita Tahiri, koja je ponovo udarila na Srbiju. Ona smatra da sporazum između Beograda i Prištine neće biti skoro postignut, uz ocenu da pomeranje granica ne bi trebalo da bude deo dogovora jer bi to, kako kaže, destabilizovalo Balkan, prenosi Kosovo onlajn. Prema njenim rečima, Kosovo ne bi trebalo da bude umešano u bilo kakav scenario koji bi „vodio povećanju Srbije na Balkanu“.

Kurir.rs/ Foto: Aleksandra Jovanović

