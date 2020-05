TOMIN SIN ISKOPAO ČOVEKA NA VELIKI PETAK, RAZLOG JE MORBIDAN! Radomir Nikolić krenuo očevim stopama! TOPALOVIĆ 21. VEKA!

U Srbiji se odavno ne biraju sredstva u obračunu s političkim protivnicima, ali Radomir Nikolić, gradonačelnik Kragujevca i sin bivšeg predsednika Srbije Tomislava Nikolića, podigao je igru na viši nivo - on je naredio ekshumaciju tela štićenika doma za smeštaj odraslih lica „Male pčelice“ da bi se obračunao s direktorom ove ustanove, inače svojim političkim protivnikom!

Ova priča ima sve elemente trilera, što zbog samog njenog toka, što zbog ljudi koji su svesno ili nesvesno upleteni u nju - tu je želja za političkom prevlašću, iskopavanje leša na Veliki petak, usred policijskog časa, obmanjivanje porodice pokojnika od strane nadležnih i kazna za čobanina koji je sve to snimio, ne znajući pritom ni šta ni koga snima na lokalnom groblju...

foto: Dokument

Radomir Nikolić je, kao šef kriznog štaba u vreme epidemije koronavirusa, naredio ekshumaciju tela P. P., jednog od štićenika doma „Male pčelice“. Cilj je bio da se dokaže da je pomenuti štićenik preminuo od posledica koronavirusa, a da direktor te ustanove dr Vladica Stanojević, inače naprednjak, ali druga struja u ovom gradu, bude optužen da je prikrivao da je smrtonosni virus ušao u ovu ustanovu. Ekshumacija je obavljena u vreme trajanja policijskog časa, na Veliki petak, a to nije znao niko od zaposlenih u Zavodu za smeštaj odraslih lica, kao ni članovi porodice pokojnika. Istina, kako je nalog za ekshumaciju dalo nadležno tužilaštvo, porodica nije ni morala da da saglasnost, ali samo obrazloženje postupajućeg tužioca je i više nego čudno (vidi okvir). Obdukcija pokojnika je pokazala da je umro prirodnom smrću. Zbog svega ovoga, ali i pretećih poruka koje je dobijao od Radomira Nikolića lično, Vladica Stanojević sprema krivičnu prijavu protiv njega.

foto: Printscreen

Maltretiranje štićenika

- Oni su bili uvereni da je P. P. preminuo od kovida, uradili su ekshumaciju na Veliki petak, mi to nismo ni znali. Naš štićenik je četiri meseca ležao, imao je bolest pluća, epileptične napade. Tog jutra (kad je preminuo) imao je temperaturu, čekali smo uput za stacionar i on je u međuvremenu preminuo. Umro je prirodnom smrću - kaže Stanojević za Kurir i dodaje:

- Mrtvozornici nisu preuzeli leš jer im je direktor rekao da se vrate natrag. Sutradan su došli pod punom opremom, pravili su teatar. Onda mi stiže poruka od Radomira Nikolića da treba da testiram sve zaposlene i korisnike. Došli su ljudi iz Kliničkog centra u Kragujevcu sa spiskom svih korisnika, što je teško kršenje ljudskih prava, a kad sam pitao doktorku odakle joj spisak, ona mi je rekla: „Iz kriznog štaba.“

foto: Printscreen

Stanojević dodaje da su iz Kliničkog centra došli u 22 sata, kad korisnici već spavaju, te da su ih uznemirili, a da je jedan od njih čak hteo i da skoči.

Pretnje

- Te noći mi je Radomir Nikolić rekao, imam svedoke: „Još večeras spavaj mirno, ubio si čoveka.“ Već sutradan je telo ekshumirano, uradili su obdukciju. Test je pokazao negativan rezultat. Isečak pluća su slali na Torlak, i on je bio negativan. Zaposleni Zavoda spremaju se da tuže gradonačelnika zbog traume od te noći - kaže Stanojević.

On dodaje i da mu je Z. P., rođeni brat P. P., rekao da on nije dao saglasnost za ekshumaciju. - Kad sam se čuo sa Z. P., on mi je rekao da je njemu u policiji rečeno da su štetu na grobu napravile svinje, da su one oskrnavile grob - ističe direktor ove ustanove i dodaje:

- Nikolić je šef kriznog štaba, on je hteo da mi namesti da budem uhapšen. Optužio me je da sam ubio čoveka! Ja sam iz SNS, ali druga struja, i kandidat sam za gradonačelnika ispred Grupe građana „Dr Vladica Stanojević“. Svi na listi smo iz SNS. Predao sam sve advokatu, odlučićemo šta ćemo. Mislim da ovo niko u Evropi nije doživeo.

Tužilaštvo u Kragujevcu Ekshumirali smo zbog testa na koronu Tužilac Dejan Veljković iz Kragujevca kaže za naš list da ekshumaciju naređuje sud, ali na predlog policije zbog sumnje da je štićenik umro od kovida. Na pitanje zašto ekshumacija ako postoji sumnja da je neko umro od kovida i šta se time dokazuje, Veljković je rekao: - Jer nije urađen test na koronu, stanje je vanredno... Izvršena je ekshumacija, testovi su bili negativni i na tome je završeno. foto: Youtube Printscreen

Lažni pastir Uhapšen čovek koji je snimao ekshumaciju U medijima se 22. aprila pojavila vest da je M. D. (42) iz sela Bošnjane kod Kragujevca kažnjen sa 50.000 dinara zbog kršenja policijskog časa, a policija ga je zatekla kako iz obližnje šume mobilnim telefonom snima ekshumaciju pokojnika iz Doma za stare „Male pčelice“. M. D. je policiji rekao da je čuvao ovce u blizini svoje kuće, ali prema navodima nadležnih, on nije imao ovce sa sobom.

Nikom ništa Nikolić ćuti Z. P., brat pomenutog štićenika, nije se javljao na telefon niti je odgovorio na SMS s pitanjem. Na telefon se nije javljao ni Nikolić, niti je odgovorio na SMS s pitanjima.

Kurir / Katarina Blagović

Foto: Marina Lopičić, Stefan Jokić

foto: Kurir

Kurir