VLADIKU JOANIKIJA POKUŠALI DA UBIJU U HOTELU?! Patrijarh Irinej: Nisam upućen, ali svašta je moguće

Meta atentata u poznatom beogradskom hotelu u decembru prošle godine najverovatnije je bio vladika budimljansko-nikšićki Joanikije, a ne biznismen i dobrotvor SPC Miodrag Daka Davidović, koji je u tom napadu ranjen u ruku, navodi crnogorska Borba.

Oni se pozivaju na izvore iz srpskih bezbednosnih službi i na nedavno završena veštačenja.

Istraga i dalje u toku

Veštačenja su se, kako navode, obrađivala više meseci, a ukoliko se ova saznanja potkrepe materijalnim dokazima, to baca novo svetlo na čitav slučaj.

- Potvrđeno nam je da se čekaju još neki nalazi, tačnije analiza DNK uzorka koji je uzet s mesta odakle je pucano. Na osnovu baznih stanica mobilnih telefona locirali su nekoliko crnogorskih državljana iz kriminalnog miljea u blizini hotela u momentu pucnjave na Davidovića i vladiku Joanikija - navodi portal Borba. Srpske bezbednosne službe juče nisu mogle da potvrde ove navode, poručujući da je istraga i dalje u toku. Ni vladika Joanikije se juče nije javljao na telefon i nije odgovarao na poruke.

U razgovoru za Kurir patrijarh SPC Irinej poručio je da ne zna ko stoji iza napada, niti ko je bio meta, ali na pitanje da li to može da ima veze s litijama u Crnoj Gori, on odgovara da je „sve moguće“.

- Nisam upućen, ništa ne može sa sigurnošću da se tvrdi. Čuo sam nešto iz štampe, ali nisam imao prilike da duže razgovaram. Svašta je moguće - rekao je patrijarh i dodao da očekuje da će uskoro dobiti neke informacije o ovim navodima.

Podsetimo, atentat u hotelu u Beogradu bio je 10. decembra prošle godine, kada je Davidović snajperom kroz staklo ranjen u ruku. Ubrzo posle napada nađen je zapaljen automobil marke „reno“, u kom se nalazio snajper za koji se veruje da ga je koristio napadač.

Sveopšta bruka

Episkop Joanikije je, podsetimo, sa osmoricom sveštenika uhapšen 12. maja zbog organizovanja litije u čast Svetog Vasilija Ostroškog kojoj je prisustvovalo više hiljada građana. Njima je određeno zadržavanje 72 sata, a uslovi u zatvoru koje je vladika imao su bili izuzetno loši.

Bio je smešten u podrumu, u ćeliji koju zovu „garaža“, a policija ga je naterala da skine mantiju i krst, o čemu je Kurir pisao. O lošim uslovima u zatvoru govorio je i protojerej nikšićki Miodrag Šujo Todorović, koji je vladiku i kolege pričestio u kazamatu u Nikšiću.

- On je u podrumu. Beton gore, beton odozdo, beton sa strane. Jedan kratak krevet, na koji pola vladike Joanikija ne može stati. Toalet je napolju, oni su pod ključem. Kada imaju kakvu potrebu, oni kucaju da ljudi koji ih tamo čuvaju dođu i otključaju - ispričao je Todorović, koji ih je posetio i pričestio u pritvoru.

Kada je pušten iz zatvora, vladika Joanikije je poručio da se treba spremiti na dugu borbu.

- Borićemo se i za slobodu vere i za slobodu i čast svakog čoveka, za ljudsko dostojanstvo, za čast i obraz svakog građanina i svakog pojedinca, bez obzira na to ko je i kako se izjašnjava i kojoj partiji pripada - dodao je on.

Episkop Joanikije se juče nije oglašavao na ovu temu, ali je u manastiru Podvrh poručio da iskušenja kroz koja prolazi naš narod nisu velika, ni strašna, ali su vrlo neprijatna, „jer ne dolaze spolja, nego od naše braće“.

- Imamo dosta tih iskušenja, ali to će proći jer sve je na ovom svetu prolazno, pa i svaka vlast. Ali da se molimo Bogu da Bog da ovom narodu prave, istinske vođe, kakve ovaj narod i naši preci zaslužuju. Ovo što se događa u Crnoj Gori ponekad je jedna sveopšta bruka. Treba da se svi urazumimo i da se Bogu okrenemo - rekao je vladika, prenose Večernje novosti.

Andrija Mandić

VLADIKA JOANIKIJE JE OPASNOST ZA NEPRIJATELJE SPC

foto: Nemanja Nikolić

Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić kaže za Kurir da vladika Joanikije predstavlja veliku opasnost za sve one koji su neprijatelji SPC.

- On je jedan od velikih episkopa naše crkve i predstavlja ogromnu opasnost za one koji su neprijatelji SPC i koji žele da je unište tako što će je deliti, otimati joj imovinu i raditi sve ono što je na štetu te najvažnije srpske adrese. Nemam razloga da ne verujem podacima koji su saopšteni, uzimajući u obzir vreme kada se to desilo i trajanje veličanstvenih litija, za koje se znalo da će poprimiti takav oblik i brojnost - rekao je Mandić.