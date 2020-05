ČANAK I ŠLJIVANČANIN SE SUOČILI U HIT TVITU: Ko je ratovao, ko pljačkao, a ko izmasakrirao zarobljene na Ovčari

Šljivančanin je ovo otkrio u emsiji Hit Tvit na TV Pink, a pored njega gosti su i lider LSV Nenad Čanak i ministar zaštite životne sredine Goran Trivan.

foto: Printscreen

Čanak je kazao da je kao rezevista bio angažovan u Slavoniji, a na voditeljkinu opasku da su on i Šljivančanin, praktično, ratni drugovi, llider LSV je kazao:

- Šljivančanin je bio bezbednjak, on zna moju jedinicu, 336/6, tamo sam ja bio, tamo su bili dobrovoljci, osim mene. Mene su uhapsili zato što sam organizovao antiratne proteste. Poslali su me u vojni zatvor i odatle u kasarnu na Majevici i odatle na položaj. Odnos prema ljudima koji su bili u Slavoniji je ambivalentant, s jedne strane imate pogrešnu sliku da su tu bili ne znam kakvi ljudi... Mogu da garantujem dok smo mi bili u Iloku da jedna igla nije bila ukradena. Ja sam došao 8.novembra, a 18. je pao Vukovar... Na to je Šljivančanin dodao da je Vukovar 18.odblokiran, da nije pao, jer je to odvuk bio naš grad. Čanak se na to nadovezao, da su završene vukovarske operacije, te da se on seća ljudi koji su jedva čekali da se sve to završi i da idu kući.

foto: Printscreen

- Međutim, ono što se tu događalo je bilo mnogo dublje, a to dublje znači da JNA je bio samo deo oružanih snaga. Tamo je bio deo teritorjane odbrane i paravojne jedinice koje je organizvoal SRS, a koje činile užasne stvari. Staviti sve to pod jednu kapu....Ja sam imao zastavnika koji nije hteo da nosi oružje, nosio je samo praćku - kazao je Čanak i dodao:

foto: Printscreen

- I onda sam tamo imao priliku da vidim sve to o čemu pričam, ljude koji su tu jer su položili zakletvu, međutim, s druge strane, kad smo videli ove "Soni" brigade, pljačkaše.... E, tu je onda počeo nesporazum. Mi dođemo, u Iloku me stave na stražu, mi čuvamo benzinsku pumpu, nailazi neki lik i sipa benzin, ja kažem: "Druže, kako si to zamislio", on kaže: "Beži tamo", ružno se izrazi. Imao sam određene ideje sa jurišnom pukom koju sam zadužio. Ovaj pored mene mi kaže: "Nemoj da si lud, on je Arkanov". Pa je bilo ove "Soni" brigade, ovi što su pljačkali, Šešeljevci...oni su oslobađali belu tehniku..

I tu dođete u poziciju da..., Šljivančanin je dobio zadatak koji je on ispunjavao kako je ispunjavao, međutim, uradio je, po mom mišljenju, kad ste rekli bili smo ratni drugovi, bili smo na istom mestu, predati u ruke onog ološa ranjene ljude iz vukovarske bolnice, a znali ste a će ih oni poubijati, to nikad nisam razumeo.

foto: Printscreen

Šljivančanin je na to kazao da je njemu suđeno pred Međunarodnim sudom, da ima tri presude i da nije osuđen za ratne zločine.

- Pripadnici JNA nisu izveli nikakve ranjenike, nijedan ranjenik nije streljan na Ovčari. Sramota je što se to desilo na Ovčari, u presudama sve piše kako je sve došlo, ko je predao te ljude, ko ih je pruzeo, došli su svedoci... Nije istina da smo ih mi izveli ranjenike. Sve smo ih odveli u bolnice, Hrvatsku, i zato je nagradu i pohvalu od predsednfika Hratske Tuđamana dobio Nebojša Pavković koji za to bio zadužen. Ja se stidim što se to desilo, kao čovek i oficir.

Kurir.rs, Foto Prinscreen

Šljivančanin je kazao i da je u GO SNS na Vučićev predlog. - Ja sam penzionisani oficir, bio sam častan oficir. ne trebam ja sebe da hvalim, doživeo sam dosta nezgodnih situacija, kad mi je bilo najteže pojavilo se hiljade Beograđana, moje dece, mladih ljudi, prijatelja, među njima tada bio Vučić i njegov brat Andrej i drugi...Vučića poštujem, ne zato što je predsednik, već zato što je patriota, voli svoj narod, veru, porodicu, državu i bori se za nju. Od početka podržavam Vučića i SNS. Na predlog Vučića, nisam ni znao, postavljen sam u GO još 2014, 2015. - kazao je Šljivančanin.

(Kurir.rs)

Kurir