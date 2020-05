BOŠKO U UTISKU NEDELJE: Tokom štrajka izgubio sam 7-8 kilograma, nastaviću borbu protiv vlasti na ulici, ali nenasilno

Lider pokreta Dveri Boško Obradović rekao je večeras u Utisku nedelje da će svoje opoziciono delovanje nastaviti bojkotom izbora, ali na nenasilan način

Međutim, na pitanje voditeljke Olje Bećković da li ostaje pri tom stavu da je "ovaj bojkot mrtav i da će pozvati ljude da se nasilno vlast smeni na ulici", Obradović je odgovorio da neće biti nasilno, ali da ostaje pri tome da se smena može tražiti na ulici.

- Ako režim misli da sprovodi nedemokratske, zdravstveno rizične, protivustavne izbore, morate tome da se suprotstavite. Kako? Svim demokratskim nenasilnim metodama. To su i protesti, to su i demonstracije, to je i građanska neposlušnost. To je i bojkot izbora, to su svi vidovi skretanja pažnje domaće i međunarodne javnosti - rekao je Obradović.

Dodaje da je rezultat njegovog štrajka glađu to što je za 11 dana izgubio iluzije o sebi i dugima, ali i sedam, osam kilograma.

- Pored 7-8 kila izgubio sam i brojne iluzije o sebi i o drugima, i to je najveći rezultat svega. Taj strogi post je prikladan za samoispitivanje, preumljenje i samopokajanje, pouke o tome šta smo do sada radili. Štrajk mi je pomogao da bolje upoznam i sebe i druge - rekao je Obradović.

Komentarišući incident koji je izazvao ispred Narodne skupštine, koji je bio uvod u štrajk glađu, a i predmet Tužilaštva,on je rekao da neće koristiti poslanički imunitet u odbrani, ali je tvrdio da nije lično povredio narodnog poslanika SNS Marijana Rističevića, već da se to desilo u metežu.

Shvatio sam da sam počeo da mrzim

Obradović je poručio i da bez lične žrtve, i u životu i u politici ne možete "napraviti ništa".

- Ja sam pored osnovnog motiva da se solidarišem sa kolegom Miladinom Ševarlićem i njegovim motivom za štrajk, heto i da preispitam moj način borbe protiv ove vlasti. Shvatio sam da sam počeo da mrzim - rekao je.

