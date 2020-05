MINISTAR LONČAR O NAPADU LIDERA DVERI ISPRED PARLAMENTA: Neće Boško da odlučuje hoću li da uđem u Skupštinu!

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je juče da 8. maja nije provocirao lidera Dveri Boška Obradovića, već je pokušao da uđe na skupštinsko zasedanje kroz glavni ulaz.

Kako je naglasio, on tada nije bio „slučajni prolaznik“ i dolazio je na parlamentarnu sednicu kao svoje radno mesto, zbog čega nije hteo da koristi sporedni ulaz:

- Nije civilizacijski da vas neko blokira u tome. To što je vikao, pokušao da povuče i slično, to na mene nikakvog uticaja nema. To je toliko žalosno, da nije žalosno, bilo bi smešno. Neće Boško Obradović niti njemu slični odlučivati ko može da uđe u Skupštinu.

Obradović je najavio da se neće pozvati na imunitet kada bude odgovorio pozivu tužilaštva zbog incidenata tokom protesta ispred zgrade Skupštine, kada je došlo do verbalnih sukoba i guranja.

