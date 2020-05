VLADIMIR PEJIĆ: Bojkot je izgubio na značaju, neke opozicione stranke odlučile da izađu, ostale se ne čuju

BEOGRAD - Predizborna atmosfera u Srbiji gotovo da ničim ne upućuje na to da će građani za manje od mesec dana na birališta, a direktor agencije "Faktor plus" Vladimir Pejić razloge za prilično "anesteziranu" političku scenu vidi u odsustvu neizvesnosti rezultata, epidemiji korona virusa, kao i u tome da je najveće pitanje - ko će preći cenzus.

"Čak i ako smo imali neku tenziju po pitanju bojkota izbora, čini se da kampanja bojkota i sama ta ideja nije više toliko prisutna, pa nema mnogo dilema kada je rezultat izbora u pitanju. Najviše se vodi borba, pa i polemika oko onih koji će preći cenzus, a to nije dovoljno da se 'zapali' predizborna atmosfera", rekao je Pejić za Tanjug.

Pejić primećuje da ni vladajuće partije nemaju mnogo predizbornih aktivnosti, te ukazuje da je čak i opozicija bila mnogo aktivnija u vreme vanrednog stanja i problema sa korona virusom, nego pred same izbore, što ocenjuje apsurdnim.

Na pitanje kakva se izlaznost može očekivati i da li će to biti značajan faktor, Pejić kaže da bi, prema istraživanjima, izlaznost bila blizu 50 odsto da se izbori sada održavaju, mada, dodaje, još ima neodlučnih.

Pejić procenjuje da će na izlaznost, pored poziva na bojkot, mada je on izgubio na značaju, uticati i mogući strah od zaraze korona virusom, ali, ističe, i atmosfera, odnosno činjenica da kampanja nije ni malo intenzivna.

Bojkot je, objašnjava, izgubio na značaju jer su neke stranke, koje su bile deo bojkot opozicije, odlučile da izađu na izbore, a oni koji neće izaći su prilično tihi kada je bojkot kampanja u pitanju.

"Sam bojkot je do pre par meseci izgledao značajniji i vlasti i opoziciji, pa i građanima, nego što je to u ovom trenutku", rekao je Pejić.

Kad je reč o budućnosti Saveza za Srbiju, Pejić kaže da se ona može gledati na dva načina - kao jedinstvenog Saveza koji kao takav gotovo da ne postoji, čak i po rečima njihovih članica, a može se posmatrati i budućnost pojedinačnih partija.

"Neke od njih ni pre ulaska nisu imali rejting koji bi mogao da obećava neku 'svetlu budućnost'. Svi zajedno su imali solidan rejting, ali pojedinačno niko tu nema veliku snagu da bismo mogli da ga izdvojimo kao najperspektivnijeg. Naravno, onaj koji ima najviše snage, ne samo političke, nego i finansijske i medijske, sigurno će i u budućnosti predstavljati nekog činioca, ne samo u Savezu ili opoziciji, nego na političkoj sceni Srbije", ocenio je Pejić.

Kada je reč o trenutnom raspoloženju kod birača, Pejcih kaže da se situacija ne menja ne samo poslednjih nedelja ili meseci, već godina: SNS drži dominantnu poziciju, dok SPS ima ozbiljno biračko telo, ali daleko manje od naprednjaka.

"Svi ostali će morati da se pomuče da pređu cenzus. Tu dobru šansu imaju i dobro se kotiraju SPAS Aleksandra Šapića, SRS, PSG, može da iznenadi i Pokret Metla 2020, UDS. Sve su to stranke koje imaju ambiciju i realne šanse, ali je teško prognozirati ko će preći cenzus od tri odsto", rekao je Pejić.

Upitan da li za SNS može biti problem to što vlada uverenje da je ta stranka izvestan pobednik, a što može dovesti do toga da se birači opuste, Pejić kaže da to vidi kao glavni izazov za naprednjake.

"Činjenica je da imaju najveću podršku i najviše birača, to nije sporno, ali mislim da će motivisanje baze birača verovatno biti izazov broj jedan u ovoj kampanji. Kao ozbiljna stranka sa ozbiljnom infrastrukturom, verujem da imaju to u vidu, ali svakako da smo imali primere u prošlosti kada se situacija potcenila ili su se birači opustili... Tako da to može da bude veća opasnost po njih, nego konkurencija u vidu drugih političkih partija", rekao je Pejić.

