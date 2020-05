MARKO ĐURIŠIĆ: Na nas su dolazili napadi od strane opozicije da smo Vučićevi plaćenici (KURIR TV)

Političke prepiske na twiteru, napadanja nekadašnjih istomišljenika i podržavanje neistomišljenika zbunjuje čini se ne samo birače već i same stranke. Bojkotu su ostali dosladni lideri Saveza za Srbiju,a oni koji su odlučili da izađu uveliko su etiketirani "Uslovi su verovatno gori nego što su bili 2018,2017 2016 i 2014. Razlog po namana da se ne učestvuje na izborima nije to što ne postoje uslovi za fer i poštene izbore jer oni nikada neće postojati pod ovom vlašću, znači za sve slobode moramo da se izborimo, i ja mislim da je to posao političara da se bori za prava građana", kaže za KURIR TV Marko Đurišić, prvi kandidat na izbornoj listi Ujedinjene Demkratske Srbije

