HVALA NA DIVNOM DOČEKU! NEMA ČEGA NIJE BILO NA ASTALU: Ovako se predsednik Srbije zahvalio Pinosavkama na Instagramu

"Hvala vam na divnom dočeku!" - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sa predstavnicama Udruženja žena iz Pinosave, "Pinosavke", u manastiru Pinosava kod Smederevske Palanke.

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on May 27, 2020 at 4:22am PDT