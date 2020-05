BRANISLAV NEDIMOVIĆ ZA KURIR: Svi ministri su dali svoj maksimum, ali vreme je za neke druge ljude

Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede i prvi na listi SNS za predstojeće izbore, posle nosioca liste Aleksandra Vučića, kaže da je cilj njegove stranke apsolutna pobeda i bolji rezultat od onog iz 2016. Nedimović u intervjuu za Kurir kaže da je njihov izborni program oslonjen na program „Srbija 2025“ - skup investicija za svaku oblast. Dodaje i da je ova kampanja specifična zbog koronavirusa, te da im aktivnosti na terenu diktiraju saveti zdravstvene struke.

- Čitava kampanja je prilagođena savetima zdravstvene struke. Mi se oslanjamo na terenski rad, rad s odborima, našom stranačkom infrastrukturom. Isto tako, trudimo se da obiđemo što više tačaka po Srbiji, lokalnih i regionalnih TV stanica, da budemo što bliži ljudima. Mislim da je ovo, zbog korone, specifična kampanja, ali vodimo računa o savetima stručnjaka i ne prepuštamo ništa slučaju - kaže Nedimović.

Koje su glavne okosnice programa SNS?

- Naš program je oslonjen na program „Srbija 2025“, koji treba da ponudi i Srbiji donese ekonomski preporod. On je zasnovan na velikom broju investicija, koje će biti usmerene ka zdravstvu, obrazovanju, poljoprivredi, privredi, a sve sa ciljem kako bi naša deca imala što više radnih mesta, a naši stariji lagodniji život. Cilj je da s kompletnim funkcionisanjem ekonomije dođemo u situaciju da na kraju ovog perioda, ovog izbornog ciklusa, imamo prosečnu zaradu od 900 evra, a prosečnu penziju od 440 evra. Sve je zasnovano na budućnosti koju treba zajednički da gradimo. Za to imamo dobru podlogu koju smo napravili u prethodnih nekoliko godina i ništa ne bi bilo moguće da 2014. nisu sprovedene teške reforme. Tada smo morali da se odričemo, a sada možemo da usmerimo sve svoje finansije i snagu da pomažemo ljudima u Srbiji.

foto: Marina Lopičić

Kad je neko prvi na listi, to znači da je ili naredni premijer, ili da mu je zagarantovano mesto u Vladi. O čemu je u vašem slučaju reč?

- Naš cilj na ovim izborima je apsolutna pobeda - da napravimo bolji rezultat nego što smo imali 2016. Ovo zajedno možemo uraditi sa kompletnom stranačkom infrastrukturom i našim koalicionim partnerima. Veoma je važno da svi dajemo svoj pun doprinos kako bi naša lista „Aleksandra Vučić - Za našu decu“ ovo i ostvarila i bila apsolutni pobednik sledećih izbora.

Ukoliko bi vam stranka ponudila da vi budete sledeći premijer, da li biste prihvatili tu funkciju?

- Mislim da svi treba prvo da skočimo, pa kažemo „hop“. Dalek je i težak put do izborne pobede, naš cilj je, kao što sam i malopre rekao, apsolutna pobeda i sve je podređeno tome. Sve ostale stvari koje se tiču formiranja Vlade, funkcionisanja parlamenta, ostavljamo za posle 21. juna. Naš prioritet je da za građane Srbije, sa svojim programom „Srbija 2025“, pobedimo na izborima.

Vučić kaže da nije zadovoljan delom ministara, da nisu dali svoj maksimum. Da li ste slažete s tom ocenom? Ko od ministara nije ispunio očekivanja?

- Onaj ko pobedi na izborima i čije ime nosi lista - Aleksandar Vučić, on je selektor ove ekipe i on je taj koji će na osnovu rezultata imati pravo da određuje tim, da postavlja prvog trenera, a samim tim i sve igrače. Ja sam jedan mali šraf u čitavom timu koji često izigrava Gatuza, starog veznog igrača iz Milana. Moje je da trčim ovu trku, da uradim najbolje što mogu, a posle 21. juna predsednikova je poslednja.

Da li će SPS biti koalicioni partner SNS i posle narednih izbora? Da li ste na nivou stranke razgovarali da još nekog, mimo postojećih koalicionih partnera, pozovete u Vladu?

- Mislim da su u ovoj vladi svi dali svoj maksimum. Imamo dobre rezultate, dobre ekonomske pokazatelje. Nemojte zaboraviti, Srbija je u poslednjem kvartalu 2019. imala iznad pet odsto rast BDP, rezultati su bili zadivljujući do koronavirusa. Takav rast skoro niko nije imao u Evropi, oko šest odsto. Međutim, moram reći i jednu drugu stvar, svako vreme traži neke druge ljude, drugu energiju. Mi na našoj listi u prvih 20 imamo skoro tri četvrtine mladih.

foto: Marina Lopičić

Kako ocenjujete odluku PSG da ide na izbore?

- Što se tiče angažmana PSG na ovim izborima, to je njihova stvar, njihova odluka. To je dobro za parlamentarni život, ali, u krajnjoj liniji, valjda je cilj svakog političkog pokreta da učestvuje na izborima, a ne da ih bojkotuje. Nadam da će oni u čitavom ovom procesu biti politički faktor koji je na izborima učestvovao i koji smatra da su uslovi koji postoje danas, vezano za izbore, prihvatljivi za sve, i to tako gledamo.

Da li mislite da će Savez za Srbiju svojom odlukom da bojkotuje izbore otići u političku istoriju?

- Ja više i ne znam ko je Savez za Srbiju. Mislim da je bar pet njih koji su potpisali da ulaze u Savez već izašlo i predalo svoje liste za izbore. Priča o bojkotu - svela se knjiga na dva ili tri slova. Ovde se radi o jednoj prostoj stvari, ljudi ne žele da izlaze na izbore jer se boje izbornog rezultata i nemaju nikakav predlog. To je, kao što ste i naveli u pitanju, istorija.

Planovi INSTITUCIJA ZA BIOLOŠKU BEZBEDNOST U vreme epidemije korone bili ste u nekoliko Vladinih tela. Šta je situacija na terenu pokazala, gde je sistem najslabiji? - Borili smo protiv nevidljivog neprijatelja koga niko u Evropi i svetu nije poznavao. Danas kada neki pričaju o tome šta je eventualno trebalo uraditi, lako je posle bitke biti general. Bilo je u tim danima, tokom marta, izuzetno teško, ali se dosta radilo i sve se oslanjalo na preporuke stručnjaka. Kada me pitate šta je to, gde je to eventualno sistem mogao više da pruži - moramo kao država da uradimo, napravimo svoje istraživačke centre u kojima ćemo u svakom trenutku, ma o kom virusu da se radi, moći da utvrdimo njegovu strukturu. Pripremili smo jedan takav projekat, prezentovaćemo ga javnosti kad bude kompletan. Bez obzira na to da li se ta tačka ili institucija za biološku bezbednost Srbije nalazila u Batajnici ili na „Torlaku“, ona je nama neophodna kako bismo na adekvatan način mogli da imamo informacije koje drugi nemaju. Ovakvu instituciju, kakvu planiramo da napravimo, imaju samo tri zemlje u Evropi - Nemačka, Francuska i Velika Britanija.

Znamo više nego u martu SPREMNI SMO ZA EVENTUALNI DRUGI TALAS KORONE Da li mislite da će biti potrebne iste ili slične mere i za drugi talas virusa koji najavljuju stručnjaci? - Kada je reč o eventualno drugom talasu epidemije, mislim da danas znamo mnogo više nego što smo znali u martu i struka je tu dala svoj doprinos. Ukoliko virus bude imao potencijal kakav je imao sredinom marta, nesumnjivo je da će struka dati iste ili slične preporuke kakve su bile u okviru ovog talasa korone. Pripremili smo dovoljne količine zaštitne opreme, respiratora. Naš zdravstveni sistem je izdržao najjači udar, zdravstveni stručnjaci su pružili svoj maksimum, oni su heroji. Za razliku od nekih drugih država, koje nisu uspele da sačuvaju svoj zdravstveni sistem, a samim tim ni zdravstvenu sigurnost stanovništva, mi smo svoj posao odradili maksimalno. I nije vreme za trčanje nikakvih pobedničkih krugova, nego da svi uradimo adekvatne pripreme za eventualni drugi talas, a paralelno s tim da radimo na oporavku naše zemlje.

Kurir.rs/ Razgovarala Katarina Blagović Foto: Marina Lopičić

