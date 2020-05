BURNA SEDNICA KOD DEMOKRATA: Zoran Lutovac izbacio sve koji misle drugačije!

Lider demokrata Zoran Lutovac nije odustao od obračuna s neistomišljenicima u svojim redovima uprkos brojnim molbama visokih funkcionera da se izbegne rasturanje stranke.

Lutovčeva osveta servirana je juče na sednici Izvršnog odbora DS, na kojoj su iz članstva isključena sedmorica članova Statutarne komisije, saznaje Kurir.

Diktatorski metod

- Potpredsednik DS Dragoslav Šumarac zamolio je Lutovca da dođe na sednicu i da pokuša da smiri strasti. Međutim, šef stranke je to odbio, pa je sve preuzeo njegov glavni operativac Dušan Kostadinović, inače predsednik IO. On je doneo odluku za koju nije nadležan i DS je prvi put praktično stavljen u diktatorski režim rada. Šumarac je održao govor u kojem je apelovao na razum i zamolio da se ovo ne radi sa strankom, ali Kostadinović je to ignorisao - ispričao je naš izvor.

Kako je Kurir već pisao, Lutovac je pokrenuo disciplinski postupak protiv sedmorice od ukupno devet članova Statutarne komisije i optužio ih da su prekršili statut „sa jedinstvenim umišljajem“ da spreče rukovodstvo da sprovede svoje odluke.

Odmazda

Ova odmazda lidera DS usledila je pošto je Statutarna komisija poništila ranije odluke Lutovca da raspusti omladinu DS i stranačke odbore Beograd, Niš, Voždovac, Zemun, Novi Beograd, Stari grad, Palilula... Takođe, ovo telo je odobrilo i sednicu Glavnog odbora, koja je zakazana na zahtev trećine članova GO. Ova sednica je u međuvremenu otkazana kako bi se smanjile tenzije unutar DS.

Višemesečna kriza IZBEGAVANJE POLAGANJA RAČUNA DS je mesecima u krizi, jer Lutovac odbija da članovima podnese izveštaje o radu, a posebno izbegava da objasni kako se troši stranački novac. Deo nezadovoljnih demokrata je inicirao sednicu GO na kojoj bi se govorilo o stanju u stranci, ali je Lutovac na taj potez odgovorio žestokim optužbama na račun svojih članova, optužujući ih za falsifikovanje potpisa, pa je čak podneo i krivičnu prijavu protiv potpredsednice Aleksandre Jerkov.

