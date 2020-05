NOVA RAMPA ZA SRPSKU ŠTAMPU NA KOSMETU: Sve novine iz centralne Srbije jutros vraćene sa Jarinja

KOSOVSKA MITROVICA - Sinoćna odluka kosovske vlade da zabrani ulazak na Kosovo i Metohiju svih proizvoda koji nemaju dokumentaciju na kojoj piše "Republika Kosovo" stavila je ponovo rampu i na dopremanje dnevne štampe iz Srbije koja stiže na sever Kosova i u srpske sredine južno od Ibra.

Predstavnik firme iz Severne Mitrovice Zvezdan Mihajlović rekao je za Kosovo onlajn da je štampa jutros vraćena sa prelaza Jarinje, jer je nova uredba stupila na snagu samo nekoliko sati nakon njenog donošenja u Prištini.

"Trenutno na celoj teritoriji Kosova gde smo mi uvoznici, nema dnevnih listova iz Srbiji. Noćas oko pola tri, kad smo došli na punkt, saopšteno nam je da po odluci kosovske vlade roba koja u zaglavlju na deklaraciji i računima nema navedeno 'Republika Kosovo' ne može da uđe. Na našim računima piše 'Kosovo', ali nam to nisu prihvatili i kompletna štampa je vraćena nazad", kaže Mihajlović.

On dodaje da je o najnovijem problemu sa kojim se suočavaju obavestio nadležne u Beogradu. "Mi ćemo sačekati da vidimo šta će i kako biti, a dok se nešto ne reši, neće biti dnevne štampe na srpskom jeziku na Kosovu, rekao je Mihajlović.

Prema saznanjima portala Kosovo onlajn, u sličnom problemu mogu da se nađu i dostavljači robe iz drugih zemalja.

Pozivajući se na nezvanične izvore bliske kosovskoj carini, portal navodi da na zabranu ulaska mogu da naiđu i kamioni sa robom iz Nemačke, Austrije i drugih zemalja koji su put Kosova krenuli pre donošenja ove odluke i koji na dokumentaciji nemaju natpise "Republika Kosovo".

Abazi: Srpski kamioni ne mogu bez ovog dokumenta

Vršilac dužnosti potpredsednika vlade u Prištini Haki Abazi saopštio je danas da nijedan srpski kamion neće ući na Kosovo ako nema dokumenta "Republika Kosovo". On je naveo da je kosovska vlada sinoć donela odluku da "unapredi reciprocitet sa Srbijom". "Do sada su kamioni iz Srbije mogli da uđu na Kosovo ako nisu imali uvredljive dokumente o kosovskoj državi i ako je na njima napisano Kosovo", naveo je on na Fejsbuk nalogu, prenosi Kosovo onlajn.

(Kurir.rs/Tanjug)

