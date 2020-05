POGLEDAJTE KAKO SE DOGODIO NAPAD NA TRIFUNOVIĆA Sergej: Metu na čelu mi crta bojkot opozicija VIDEO

Sergej Trifunović lider PSG, koji je danas napadnut u centru Beograda, rekao je da mu metu na čelu crtaju simpatizeri opozicije koja je proglasila bojkot predstojećih izbora.

Trifunović je opisao kako se dogodio incident u Knez Mihailovoj ulici.

- Kaže ko je kupio ovaj šator, ja mu kažem Vučić, on kaže: "Da, da, Vučić, znamo da je Vučić", ja rekoh: "Ali, Đilas je platio ozvučenje" Kaže on: "Nemoj ti meni..." ja sad provalim da je čovek zaista ozbiljan i kažem: "Pozdravite Vašu gospođu majku". To je zaista sve što sam rekao. I sledi takav udarac, ja skačem na njega, moji me drže... I onda drugi čovek prolazi biciklom, ali to je čovek koji već tri dana dolazi ovde i baca najgore moguće uvrede, koji na mene vadi šrafciger. Ceo narativ koji deo opozicije koja je u bojkotu, upućuje ka nama, da smo prodani Vučićevi plaćenici, rade isto ono što radi Informer Dragana Vučićevića i Pink Željka Mitrovića, oni crtaju mete na našem čelu i onda dolazi do ovakvih slučajeva - rekao je Sergej Trifunović.

Podsetimo, na lidera PSG nasrnula su danas dva muškarca od kojih je jedan pesnicom udario Trifunovića u glavu. Kako je saopšteno iz MUP, obojica su privedena nakon incidenta.

