VUČIĆ DIREKTNO IZ HELIKOPTERA: Nadleteo nove putne veze izmedu Srbije i Bugarske! Od BG do Burgasa za manje od 5 sati!

SOFIJA - Predsednik Srbije i Aleksandar Vučić i predsednik Vlade Bugarske Bojko Borisov obišli su danas helikopterom radove na izgradnji autoputa u Bugarskoj, a Vučić je istakao da će se, kada Bugari završe deonicu od Sofije do granice sa Srbijom, od Beograda do Istanbula putovati manje od sedam sati.

"Let iznad nove putne veze između Srbije i Bugarske sa Bojkom Borisovim", objavio je Vučić na instagram profilu "budućnostsrbijeav", uz video snimke i fotografije.

Vučić i Borisov su obišli trasu budućeg autoputa od Sofije prema granici sa Srbijom.

"Prošli smo Slivnicu i idemo ka Dragomanu da vidimo kako se radi autoput prema Srbiji i do kraja sledeće godine bi naša bugarska braća trebalo to da završe. I onda imamo autoput od Beogada do Sofije, ali i do Burgasa i do Istanbula", rekao je Vučić.

1 / 16 Foto: Dado Đilas

Ističe da će se tada putovati od Beograda do Burgasa za manje od pet sati. "Hvala našoj bugarskoj braći na gostoprimstvo", kazao Vučić.

Na drugom video snimku se vidi kako Borisov u helikopteru upoznaje Vučića sa aktuelnim radovima na trasi autoputa. Vučić i Borisov su, takođe, obišli danas u Bugarskoj radove na izgradnji gasovoda Balkanski tok.

(Kurir.rs/Instagram)

Kurir