SAZNAJEMO! Šef DS Zoran Lutovac pozvao Ivana Krstića na sastanak tačno u podne, traži da odustane od štrajka glađu!

BEOGRAD - Predsednik DS Zoran Lutovac pozvao je danas oko 10.30 časova člana GO te stranke Ivana Krstića i zakazao mu sastanak za podne, kako bi pokušao da ga ubedi da odustane od štrajka glađu, saznaje Kurir!

Naime, član Glavnog odbora demokrata Ivan Krstić, nezadovoljan dešavanjima u DS predvođenoj predsednikom Zoranom Lutovcem, najavio je za danas u 13 časova štrajk glađu.

On je o tome najpre obavestio kolege u stranci, a potom objavio i javno.

- Poštovani prijatelji, danas u 13 časova počinjem štrajk glađu u centrali DS. Obratio sam se pismeno predsedniku DS, predsedniku Izvršnog odbora DS. Odgovore nisam dobio. Moj cilj nisu funkcije, poslaničko mesto ili bilo koje drugo. Moj cilj je jaka i složna DS. Stranka koja će biti nosilac promena. Ne interesuju me klanovi i podele. Ovo je moj lični čin. Ja sam neko ko drži datu reč i ne odustaje od toga. Hvala svima koji ste me juče podržali i onima koji ste me iz najboljih želja odvraćali. Idem do pobede. Jer stranka je iznad nas - napisao je on na svom Tviter nalogu.

Kako nije naišao na razumevanje jednog dela stranačkih kolega za ovakav radikalan potez, pojedini su juče oikupali da ga odvrate od ideje da štrajkuje.

- Batali se - napisao mu je jedan demokrata. No, Krstića ništa nije moglo da odvrati, pa mu je poručio da ne vidi drugi način jer mu se sve smučilo u stranci.

- Ja to radim za sebe jer mi se smučilo ovo. Nedopustivo je da predsednik Lutovac ni sa kim ne želi da razgovara. Inače, da vas obavestim da sam i njemu i predsedniku IO uputio pismo da razgovaramo. Nisam insistirao na vremenu. Zato sutra u 13h idem u centralu stranke, a prićiću i lekarske preglede pre toga... I spreman sam da istrajem. Nedopustiv je teror pojedinca nad ljudima koji ne misle kao oni. Ovo je moj lični čin. Ko me je podržao hvala mu, a ko ne dva puta. Ja svoje bitke sam vodim. Ko njih nije sramota da im članovi GO i stranke štrajkuju, mene je još manje - poručio je Krstić juče demokratama u internoj prepisci.

On je prethodnih dan već dolazio u Beograd kako bi se sastao sa Lutovcem, ali u svom naumu nije uspeo jer je ovaj odbio da ga vidi.

Za Krstića, inače, svi u stranci, ali i Leskovcu odakle je, imaju samo lepe reči. Važi za dobrog čoveka i velikog poštenjačinu.

- Divan je čovek. Nažalost, koliko znam, i rak je preživeo a nikome nije kukao niti išta i od koga tražio. Većinu njegovih bliskih saradnika je zato jako potreslo kada su čuli da se sprema na ovako nešto - ispričao nam je jedan Krstićev kolega.

Takođe, Krstić je jedan od onih koji su nedavno potpisali inicijativu za sazivanje Glavnog odbora, što je Lutovac mesecima odlagao, a zbog koje inicijative je pre nekoliko dana protiv pojedinih potpisnika podneo i krivične prijave. Protiv Krstića nije podneo prijavu, ali ga je zato stavio na svojevrsnu crnu listu, među brojne druge demokrate koje mu ne idu niz dlaku.

Kurir.rs/I. Žigić

Kurir