VULIN: Vučić ne odgovara velikim silama jer samostalno vodi politiku Srbije

Lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin ocenio je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne odgovara velikim silama u svetu, zato što politiku Srbije vodi samostalno.

"Vučić ne odgovara ni jednoj velikoj sili zato što samostalno vodi politiku, ne boji se nikada izbora i uvek je spreman da pita narod šta misli o njegovoj politici", rekao je Vulin i dodao da je Vučić prvi političar koji se, posle dugo godina, usudio da kaže "Balkan Balkancima" i da mi sami treba da odlučujemo o sebi.

Naveo je da velike sile ne vole kada je neko samostalan i ocenio da je velikim silama potreban šef Srbije koji je slab, koji se plaši izbora i kome mogu da izdaju naređenja.

"Njima je potreban šef Srbije koji je na 15 odsto glasova i ništa više, koji se boji izbora, koga možeš da kontrolišeš, uceniš izborima, uplašiš i da radi ono što mu se kaže", rekao je Vulin gostujući na lokalnoj televiziji u Pančevu, navodi se u saopštenju Pokreta socijalista.

Upitan da prokomentariše napade na Vučića i njegovu porodicu od strane opozicije tokom epidemije korona virusa, Vulin je kazao da politika nikada nije bila prljavija i da, on lično, napade na decu ne može da razume, niti da prihvati.

"Neke stvari nisu dozvoljene, nisu normalne. Nemoguće je da je to postala politika, a postala je politika, da je potpuno legitimno da napišeš za nečije dete dabogda crklo, dabogda se raspalo, zarazi tatu. Ne mogu da razumem da se politika svela na to, a svela se na to. Nikada nije bilo prljavije, niko nikada nije rekao ovako nešto za nečije dete", rekao je Vulin, dodaje se u saopštenju.

