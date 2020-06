MAJA GOJKOVIĆ: Država dobro reagovala u teškim vremenima dok smo gledali slike opustošenih marketa iz Evrope i sveta

BEOGRAD - Država je tokom borbe protiv kovida-19 pokazala da može dobro da reaguje u teškim vremenima i da odgovornim odlukama može da se nosi sa savremenim izazovima, za koje nijedna država, pa i one razvijenije od Srbije, nisu bile spremne, rekla je danas predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković.

Gojković je na konferenciji "CSR Srbija 2020 - Društvena odgovornost u vremenima krize" kazala da je najveći deo građana razumeo koliko je bila važna ta borba i dodala da o tome svedoče brojni primeri solidarnosti.

Prema njenim rečima, važan deo tog zajedničkog odgovora društva bili su upravo odgovorni pojedinci, među njima i javne ličnosti, kao i kampanje koje su pokazale koliko je humanost značajna u takvim okolnostima.

Ona je dodala da su i brojne firme podržale društvo u borbi sa korona virusom, navodeći da je bilo onih koje i pored otežanog poslovanja nisu otpuštale radnike.

Pohvalila je i sve one kompanije koje su se prilagodile novim okolnostima i građanima omogućile da rade od kuće i da on lajn dođu do svega što im je potrebno.

"Odgovorno i ozbiljno poslovanje pokazali su i trgovinski lanci koji su obezbedili dobru snadbevenost svim namirnicama, u vreme kada smo gledali slike iz Evrope i sveta opustošenih marketa i nestašica mnogih proizvoda", istakla je Gojković. Ona je dodala da je u Srbiji, slično kao i u Italiji, tekstilna industrija pokazala odgovornost u kratkom roku i započela proizvodnju maski.

"Sve pohvale zaslužuju brojni pojedinci, sportisti, kao i kompanije koje su bolnicama u Srbiji donirale respiratire, koji su u borbi protiv kovida 19 bili neophodni mnogim pacijentima", dodala je Gojković.

Poručila je da jedinstvo, humanost i solidarnost koju je, kako kaže, pokazao najveći deo društva u kriznim vremenima borbe protiv korova virusa, daje nadu da je podignuta svest o značaju tih vrednosti za čitavu zajednicu.

"Pokazali smo da nismo sebični kao što u ovom veku u kome živimo ljudi neretko umeju da budu. Zato mi to daje nadu da će i mnoge kompanije i u vremenu pred nama društveno odgovorno ponašanje posmatrati kao neraskidivi deo svog ukupnog uspešnog poslovanja", navela je Gojković.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir