SLOBIN ADVOKAT OTKRIO: Milošević nije otrovan u Hagu! Evo od čega je zaista umro (VIDEO)

Fila, koji je bio Miloševićev advokat, rekao je da je Sloba u Hagu umro od iscrpljenosti.

On je preminuo 11. marta 2006. godine.

"Milošević je bio bolestan od angine pektoris. Nije imao šećer, kako su pričali. To je bolest sa kojom ako živiš u dobrim uslovima, umrećeš od nečeg drugog. Međutim, on nije živeo u dobrim uslovima. On je živeo u užasnoj situaciji. Dobijao je milion papira dnevno. On je umro od iscrpljenosti", rekao je Toma Fila gostujući u emisiji "Bez ustručavanja".

Advokat je demantovao da je Milošević otrovan, kako se svojevremeno spekulisalo u javnosti, i dodao da je savetovao Slobu da se uošte ne brani pred Haškim tribunalom.

"Prvo sam mislio da treba da ima branioca. On je hteo da se brani sam. Drugo, rekao sam mu da ne treba da govori uopšte, da ne treba da se brani. Jer, ne priznaješ sud. Ako ne priznaješ sud, što se braniš. I obrnuto, ako se braniš, onda si priznao taj sud. Da je mene slušao, on ne bi otvorio usta", dodao je Fila.

On smatra da bi Milošević ćutanjem doveo Tužilaštov u "pat poziciju".

"Tužilaštvo u Hagu nije znalo šta da radi, ako se on uzdrži od odbrane. Kada je ušao u sudnicu, oni su pravili banket i otvarali šampanjac. Prihvatio je da mu se sudi, a unapred mu se sudina zna. On je mislio da će pokazati nekome šta je istina. To je isto kako kad bi jare pokušalo vuku da pokaže šta je istina. Haški tribunal je došao da 'pojede' Miloševića", dodao je Toma Fila.

Advokat kaže da je Milošević napravio grešku kada je u Dejtonu prihvatio osnivanje Haškog suda.

"Prihvatio je, ali za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, oni su to protumačili, da kad si prihvatio jednom, prihvatio si u svim slučajevima. Bio je jedan Erdemović, Hrvat koji je učestvovao u zločinu u Srebrenici. Kada je njega Milošević predao Hagu, to je praktično značilo da priznaje taj sud. Sem njega, Milošević nikoga nije izručio. Posle pada Miloševića, to je uradila nova, revolucionarna vlast, koja nije poštovala ni sud ni zakon. I onda je Koštunica doneo zakon o saradnji sa Hagom i 20 ljudi je otišlo u Hag. A Miloševića su poslali protiv odluke Ustavnog suda", rekao je Toma Fila.

