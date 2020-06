PASTOR IZNEO SVOJU PROGNOZU PRED SUBOTIČKE IZBORE: Novi gradonačelnik Subotice biću ja ili Bogdan Laban iz SNS

Balint Pastor kandidat je Saveza vojvođanskih Mađara za gradonačelnika Subotice.

On je na današnjoj konferenciji za novinare rekao kako želi da iskustvo, energiju i poznanstva koja je stekao tokom trinaestogodišnjeg mandata u Skupštini Srbije stavi na raspolaganje Subotičanima, tokom kojeg je, kako je istakao, samo za izgradnju pozorišta i obilaznice obezbeđeno trideset i sedam miliona evra iz republičkog budžeta

Pastor je demantovao spekulacije da je kadrovsko rešenje za mesto gradonačelnika unapred dogovoreno sa dosadašnjim koalicionim partnerima – Srpskom naprednom strankom. Kako je istakao, niti su to tražili, niti bi prihvatili da Subotica bude „ratni plen“. "Savez vojvođanskih Mađara će dati gradonačelnika isključivo ukoliko glasovima Subotičana mi na ovim izborima budemo pobedili", rekao je Pastor.

On je podvukao da je "biračko pravo svetinja i nema trgovine sa biračkim pravom i izbornim rezultatima".

Prema njegovom mišljenju, funkciju gradonačelnika Subotice će u narednom periodu obavljati ili on, ili aktuelni prvi čovek grada Bogdan Laban iz SNS. "Da tu ne bude nekih nesporazuma. Ovde se ne radi o bilo kakvom ličnom konfliktu. Ja Bogdanu Labanu želim sve najbolje, a nama želim poštenu borbu. Jednostavno se radi o tome da postoje razlike u određenim nijansama. Ja sam drugačija vrsta ličnosti, drugačiji sam temperament. I ukoliko mi budemo imali najveće poverenje, onda želim da preuzmem odgovornost, ali ne postoji konflikt lične prirode, niti će postojati", rekao je Pastor.

Takođe je demantovao spekulacije da su čelne pozicije SVM-a u opštinama Senta, Bačka Topola i Kanjiža ponuđene za mesto gradonačelnika Subotice. "Mi želimo da pobedimo i u Senti i u Bačkoj Topoli i u Kanjiži. Ja se nadam da će nam to poći za rukom. Kao što želimo da pobedimo i u Subotici. Trgovine takve vrste nema, niti može da bude niti bi bilo ko od nas na to pristao", rekao je on.

Vojvođanski front: Pastorova izjava nerealna Koalicija Vojvođanski front ocenila je kao “nerealnu i preuranjenu” izjavu Pastora da će posle novi gradonačelnik Subotice biti ili on ili kandidat SNS Bogdan Laban. "Pastor je u svojoj izbornoj matematici zaboravio da u Subotici žive građani raznih nacionalnosti i veroispovesti, a ne po nacionalnim torovima podeljeni Srbi i Mađari”, naveo je Vojvođanski front u saopštenju.

(Kurir.rs/RTV/Foto: Marina Lopičić)

