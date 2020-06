SEPTEMBAR JE KLJUČNI MESEC ZA KRAGUJEVČANE: Ana Brnabić najavila brojne projekte

Konkretni rezultati svih projekata koje su do sada realizovali Kragujevčani će moći da osete krajem 2020., a posebno 2021. godine, rekla je Brnabić koja je danas posetila taj grad.

"Završavamo Data centar i potpisujemo ugovore sa kompanijama koje će tu čuvati svoje podatke, što je zaista strateški važno za našu zemlju. To je ulaganje ogromne vere u Srbiju da je bezbedna i sigurna zemlja i drago mi je što je to u Kragujevcu. Do septembra konačno završavamo i autoput Kragujevac-Batočina i potpuno povezivanje sa Koridorom 10. U septembru sledeće godine završavamo Palatu pravde", kazala je ona.

Centar izvrsnosti u Kragujevcu, u okviru kojeg bi trebalo da se nalaze Centar za istraživanje na matičnim ćelijama i Banka za matične ćelije, pauziran je jer su kako kaže raskinuli ugovor i menjaju sada izvođače radova.

"Jedinica za upravljanje projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog istraživanja poslala je predlog Evropskoj Investicionoj Banci koja to kreditira. Tako da očekujem da ćemo i to uskoro nastaviti da radimo", kazala je Brnabić.

Do kraja godine imaju u planu i da završe prve dve zgrade za pripadnike službe bezbednosti i tada planiraju da predaju ključeve od stana.

"To su sve neke stvari na kojima smo radili dan i noć proteklih nekoliko godina, i drago mi je što ih danas vidim. Bez sumnje mi je najvažniji Gružanski koridor i severna obilaznica oko Kragujevca. Prvo smo mislili da idemo sa brzom saobraćajnicom, a onda je predsednik Aleksandar Vučić rekao da idemo na autoput do Mrčajevaca i time praktično povezujemo Kragujevac autoputem do Koridora 10 i do Moravskog koridora, a onda je tu odmah i Čačak Koridor 11 i aerodrom. Tako da je to drugačija strateška perspektiva Kragujevca", istakla je premijerka.

