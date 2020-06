ODLUČENO, BIĆE TO KUM TAČI: Predstavljaće Prištinu u dijalogu sa Beogradom, evo zašto! Samo na ovo ne sme da pristane

KOSOVSKA MITROVICA - Predsednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači predstavljaće Prištinu u pregovorima sa Beogradom, odlučeno je u petak prilikom usvajanja novog programa vlade u Prištini, prenosi Koha ditore.

Tačiju, koji je viđen kao "kum" formiranja nove izvršne vlasti, kako se dodaje u tekstu prištinske "Kohe", ova uloga je dodeljena u juče usvojenom programu vlade. "Stranke u dijalogu koje pregovaraju biće vlada koja odgovara skupštini, dok predsednik predstavlja zemlju na osnovu ustavnih nadležnosti", navodi se u sedmom poglavlju programa vlade, koje se odnosi na dijalog Beograda i Prištine.

Dokument u koji je "Koha" imala uvid, sadrži ukupno 58 strana i samo u ovoj tački se pominje uloga predsednika privremenih prištinskih institucija. U dokumentu u kojem su zacrtane smernice nove vlade, stoji da se neće prihvatiti kao rešenje opcija "korekcija granica", prenosi Kosovo onlajn.

Mediji pišu da će na osnovu tog programa, pre početka dijaloga, biti pripremljena platforma za ovaj proces, koja će precizirati ciljeve koji treba da se postignu konačnim sporazumom, pitanja koja treba uključiti, kao i izveštavanje i transparentnost tokom procesa postizanja sporazuma.

Vučić: Tači bi da bude veći Albanac od Kurtija

Tači bi da bude veći Albvanac od Kurtija, kaže predsednik Aleksandar Vučić povodom ideje Hašima Tačija o pripajanju Preševa, Bujanovca i Medveđe Kosovu i dodaje da su takve izjave prosto - smešne. Vučić je za TV Prvu rekao da ne zna kako bi drugačije, ozbiljno, prokomentarisao te reči. Možda bi, kaže, pošto je u toku izborna kampanja, mogao da kaže da ćemo mi da pripojimo Srbiji Valonu i Elbasan, ali da ne može da bude neodgovoran kao Tači, kojem je to, kaže, dozvoljeno. Predsednik je dodao da ne želi da gubi vreme na takve izjave, i da ga pre svega zanima šta može da uradi za srpski narod, kako da se sačuva državna teritorija i nacionalni interesi. - A, to...neko mašta.. Nemojte da se junačimo, rekao je Vučić. On je ponovio da očekuje da će biti pokušaja u narednih godinu dana da se pitanje KiM reši, a da li će se i rešiti - ko to zna, primećuje.