ANA BRNABIĆ U POŽEGI: Rast domaćih firmi znači i rast i jačanje države

Ona je danas u Požegi obišla je firmu Inmold koja je, kako je istakla, primer uspešne domaće porodične firme koja proizvodi za strano tržište mašine i robote za proizvodnju plastične ambalaže, i koja je poput sličnih, važna za ekonomski razvoj Srbije.

"Inmold proizvodi vrednost koja će pomoći Srbiji da brže sustigne ekonomski sve one iz zapadne Evrope koji su znatno brže 'trčali' ispred nas. Ako budemo imali više ovakvih firmi i što one budu jače, to će biti jača i naša ekonomija. Zbog toga će država svima njima pomoći da investicioni ciklus, konkretno u Inmoldu, umesto za pet završe za 2,5 godine", naglasila je Brnabićeva.

Premijerka je istakla da u Inmoldu radi 300 radnika a da je prosek godina 31 i zahvalila je svima njima što su ostali u Srbiji.

"Oni sa svojim znanjem mogu da nađu posao u bilo kojoj evropskoj zemlji, ali oni su odlučili da ostanu u svojoj zemlji i hvala im na tome. Oni su primer kakve mlade kadrove Srbija ima, koji za četiri meseca proizvedu robota za zahtevno svetsko tržište", rekla je premijerka.

foto: RINA

Ona je izrazila i zahvalnost Inmoldu koji se uključio u pomoć za ublažavanje krize izazvane korona virusom praveći vizire i nosače vizira u vrednosti od 150.000 evra.

Premijerka je rekla i da su Inmold i Tehnička škola pioniri dualnog obrazovanja u Požegi i najavila da će srednja Tehnička škola postati Regionalni obrazovni i trening centar za CNC mašine.

foto: RINA

Direktor i vlasnik Inmolda Goran Janković naveo je da u ponedeljak počinje proizvodnja Inmolda u novom proizvodnom pogonu od 1.200 metara kvadratnih i zahvalio Vladi na podršci, bez koje ne bi mogli biti konkurentna firma na svetskom tržištu.

Predsednik opštine Požega Đorđe Nikitović je istakao da lepši dani za Požegu tek dolaze.

"Ovih dana predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvoriće 'Budimku', koja je oduvek bila privredni oslonac ovog kraja. Do kraja naredne godine autoput stiže do Požege a sa njim ,nadamo se, i novi investitori", rekao je Nikitović.

Premijerka Ana Brnabić tokom posete Požegi sastala se i s privrednicima, a obišla je i gazdinstvo Cicović u požeškom selu Papratište.

(Kurir.rs/Tanjug)

