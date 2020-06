PUKLA TIKVA: Đilas oterao Bastaća, zameniće ga Borko Stefanović!

Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas raspustio je juče beogradski odbor SSP, na čijem čelu je bio Marko Bastać, a kao poverenika imenovao je Borka Stefanovića.

Poziciju je navodno Bastaću, koji je predsednik opštine Stari grad, uzdrmala informacija da planira izlazak na lokalne izbore u toj opštini, iako Đilasov SSP i Savez za Srbiju, u okviru kojeg delaju, bojkotuje sve predstojeće izbore.

- Zasad je sve, što se kaže, ispod žita, ali šuška se da Bastać, i pored najavljenog bojkota, namerava da učestvuje na izborima u Starom gradu. To je, naravno, razljutilo Đilasa, koji se svesrdno zalaže za potpuni bojkot od početka - rekao je za Kurir dobro obavešten izvor blizak tom dvojcu.

Ove navode pokušali smo da potvrdimo i od samih aktera, no listom su nam poručili da ne daju izjave za naš list, te nisu želeli ni da potvrde ni da demantuju ovu informaciju.

foto: Medija Centar

Politikolog Jelena Vukoičić za Kurir ocenjuje da dešavanja u Đilasovoj stranci jasno pokazuju koliko im je strategija bojkota isključivo motivisana političkom nemoći.

- Vidi se da svi oni u SSP i Savezu za Srbiju koji smatraju da imaju ikakve šanse da dobro prođu na bilo kom nivou, loklanom ili republičkom, na predstojećim izborima žele to da iskoriste. To znači da bi, generalno, svi izašli da smatraju da bi dobro prošli. Takođe, pokazuje da su svi njihovi izgovori za neizlazak netačni - kritika medija, a imaju lično svoje, zatim nedemokratsko stanje, nefer izbori i slično, samo su izgovori. Problem je samo činjenica da imaju slab rejting i za to im nije kriva vlast, već sopstvena politika - smatra Vukoičić.

Dodaje da će u SSP i SZS tek dolaziti do konflikta u naredne dve nedelje.

Kurir.rs/ I. Ž. Foto: Ana Paunković, Marina Lopičić

Kurir