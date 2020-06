MILOŠ VUČEVIĆ, GRADONAČELNIK NOVOG SADA, ZA KURIR: Srbi vole da znaju ko je gazda

Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS, u intervjuu za Kurir govori o predstojećim izborima, odnosima, ali i promenama u najvećoj stranci, saradnji sa sadašnjim i budućim koalicionim partnerima, ali i o političkoj kladaonici, gde se dobro kotira.

Ističe da je svoje ključne ambicije ispunio i da će, bez obzira na to šta bude radio u budućnosti, uvek biti prijatelj Aleksandra Vučića i član SNS. Kaže da razume to što Vučić hoće da se povuče sa čela stranke, ali da to ne bi bilo dobro ni za Srbiju ni za naprednjake.

Upitan kakve izborne rezultate očekuje, Vučević navodi da veruje da će izbori proteći u fer i demokratskoj atmosferi i da će odziv birača biti dobar.

- Ova kampanja je specifična - krenuli smo, predali liste, a onda je usledila borba protiv kovida 19. Sada smo se vratili kampanji, ali je rad na terenu drugačiji. Nemamo skupove, kampanju od vrata do vrata, jer se vodimo interesima očuvanja zdravlja građana. Sada su to više telefonski kontakti, putem društvenih mreža i lični kontakti.

Kladionice vam daju velike šanse da postanete naredni premijer. Ako vam stranka ponudi, da li biste se prihvatili te pozicije?

- Igram nekad kladionicu, ali za fudbal. I prošli put sam bio na nekim kladionicama i ne bih nikome savetovao da olako uplaćuje tikete.

foto: Nemanja Nikolić

Poručujete ljudima da se ne klade na vas?

- Ne, nisam to rekao. Ne mogu nikoga da savetujem da učestvuju u tim igrama. Što se tiče konkretnog pitanja, ni sa kim nisam pričao i bilo bi neozbiljno da kažem da li bih to prihvatio ili ne. Radim posao za koji sam izabran i smeta mi sve to što se piše, jer stavlja fokus na nešto što ja nisam radio i izmešta sa onog što jesam.

A kakve su vaše lične ambicije? Završavate drugi mandat na čelu Novog Sada...

- Moje ambicije ne bi bile ponižene ili manje ako bih ostao na ovom mestu. Prvi sam na listi za Novi Sad i ne bih doživeo da sam manje uspešan ako bih i treći mandat radio ovaj posao. Ne bih osećao da mi je to kazna. Vrlo konkretno, ni sa kim nisam razgovarao, ne plašim se ni novih izazova, ali i ne srljam nigde. Ako predsednik i stranka budu smatrali da ja mogu nešto drugo da radim ili da ništa ne radim, nemam nikakav problem. I da se vratim u advokaturu, biću član SNS i prijatelj Aleksandra Vučića. Neću se osetiti manje vrednim. Sebe doživljavam kao timskog igrača. Ponosan sam što sam osam godina imao priliku da vodim grad u kom sam rođen i što sam potpredsednik SNS. Samo sam mogao da maštam da ću to biti. Suštinski, ja sam ispunio sve svoje ključne ambicije.

Kažete da ste timski igrač. Da li u vašoj stranci ima onih koji to nisu, koji više brinu o svojim ambicijama?

- Sigurno da ima, i to onih u vrhu stranke ili koji su bolje pozicionirani. Nije na meni da kažem ko su ti ljudi, to treba da učini predsednik. Na jednoj sednici sam rekao šta sam imao da kažem o tome.

Najavljivano je iz vrha SNS da ćete se obračunati s ljudima koji koriste funkcije za ličnu korist, ali se to nije desilo.

- Ne slažem se da se nismo obračunavali, mada je to preteška reč. Pokazali smo da smo sposobni da se menjamo. Mi smo u Vojvodini, u ovom mandatu, promenili šest predsednika opština. I promenom liste za poslanike smo pokazali da spremamo stranku za promene - 57 odsto novih imena je na listi. Menjamo listu koja je na proteklim izborima odnela apsolutnu pobedu jer želimo da budemo još bolji, energičniji. Imaćemo nove gradonačelnike, predsednike opština, promeniće se krvna slika od lokala do vlade. Poslednja faza je kongres stranke, kad će doći do promena i unutar stranačkih organa.

Dakle, i u vladi će biti novih igrača?

- Siguran sam. Ne mislim da će biti prepisan sastav vlade. Imam sud o mnogim ministrima, ali dozvolite da to prvo Predsedništvo stranke kaže. Neki su bolje radili, neki manje dobro, isto kao i gradonačelnici i direktori javnih preduzeća... Svako podleže oceni.

Hoće li se prepisati koalicioni partneri?

- Zavisi od izbornih rezultata.

Kažu da je SPS drugi po snazi.

- Kad govorimo o ukupnim izbornim rezultatima i da li postoji dogovor da nastavimo na istom nivou, svakako ćemo razgovarati sa SPS.

foto: Nemanja Nikolić

Kako ocenjujete saradnju sa SPS?

- Mi smo prema svim koalicionim partnerima bili otvoreni i pružali smo i više nego što smo prema izbornom rezultatu morali. Da li su svi koalicioni partneri bili fer? Kad god je nešto gadno, ja ih ne vidim, retko ko sme da da neku izjavu o teškim pitanjima. Uvek slovo padne na Vučića i SNS. Nekad imam utisak da ni SNS ne skače da ga brani, komfornije je kad ste u nečijoj hladovini.

Šta će vam onda koalicioni partneri?

- Nije dobro da na vlasti bude jedna partija. To nije bežanje od odgovornosti, pošto je apsolutna odgovornost na SNS i Vučiću, ali je svakako poziv da se više ljudi uključi u rešavanje problema. Nije poenta ni da SNS pravi od svih protivnike. Naš zadatak je da vodimo državu i društvo putem daljeg razvoja, ako imamo partnere u drugim strankama, tim bolje.

Da li postoji mogućnost da nekoga od novih učesnika na izborima - PSG, SPAS, u zavisnosti od rezultata, pozovete na razgovor o njihovom eventualnom učešću u vlasti?

- Teško mi je da zamislim PSG kao partnera. Kad je reč o Šapiću i SPAS, zašto da ne. Mislim da treba razgovarati sa svima koji žele da se bore za ono što smo mi definisali u agendi „Srbija 2025“.

Šta mislite o najavljenom bojkotu? Ideja dela opozicije je da se izbori obesmisle tako što bi na njih izašao manji broj ljudi, koji je to minimalni procenat izlaznosti da bi izbori bili legitimni?

- Tema bojkota je potpuno deplasirana, i to od strane onih koji su je promovisali. Više niko ne zna ni ko bojkotuje izbore, na kom nivou. Učešćem velikog broja opozicionih stranaka izbori dobijaju apsolutni legitimitet. Drugo, imate i one koji su u Savezu za bojkot, a učestvuju na nekim lokalnim izborima. Što? Različiti su izborni zakoni? Nisu, isti su. Ti koji neće direktno izaći na izbore vođeni su procentom svojih izbornih rezultata - da imaju bolji, išli bi na izbore. Kad je reč o procentu izlaznosti, sve što se bude kretalo u nivou prethodnih izbora - to je to. Oko 50 odsto. Nikad nisam bio zadivljen time šta misle strane ambasade, ali ti koji prave priču o bojkotu dobili su poruku i sa Istoka i sa Zapada da niko to ne prepoznaje kao vid političke borbe.

Da li će izborna skupština SNS biti u toku ove godine?

- Pretpostavljam da će biti početkom jeseni. I tu će do izražaja doći mlada lica. Imaćemo nove potpredsednike, nama ističe mandat. Menjaće se i sastav Izvršnog odbora, Glavnog odbora, Predsedništva. Red je da uđu i novi, prirodno je da stranka pušta nove ljude.

Vučić je najavio da se neće ponovo kandidovati za predsednika stranke. Da li verujete da će on ostati pri toj odluci?

- Verujem da će ga stranka ponovo izglasati za predsednika. Mislim da će ostati predsednik.

Ukoliko bi on ipak ostao pri svom stavu, da li bi stranka ikad više mogla da ponovi prethodni rezultat?

- Ne verujem. I to nije neko idolopoklonstvo prema Vučiću, niti mantra koju mi treba da naučimo pa da ponavljamo da bismo bili dopadljiviji ili bolje pozicionirani u stranci, objektivno je tako.

Zar ne prepoznajete to kao problem? Vama jedan čovek vuče celu stranku i ako njega nema, vi ste propali?

- Nemoguće je da imate 11 istih igrača u timu. Uvek imate kapitena, onog ko pokreće. Drugo, Srbi vole lidere, nemoj da se lažemo. SNS treba da ima lidera, kao što i država treba da ima predsednika. Nije to specifično samo u srpskom društvu, a Srbi posebno izraženo vole da znaju, ja ću reći, ko je gazda. A kad kažem gazda, ko je domaćin, ko je najodgovorniji.

foto: Nemanja Nikolić

Kakva je budućnost SNS bez Vučića, kad god da do toga bude došlo?

- Ne mislim da će SNS nestati, ali ništa neće biti isto. Taj period neće biti lak za SNS, ali neće brzo nastupiti. Zaista ne mislim da čovek u najboljim godinama treba da se povuče. Razumem da on želi više da se posveti državničkim poslovima, možda se već umorio od svih nas, ali on mora da prihvati da je njegova odgovornost utoliko veća da i to što ga nekad iritira i zamera nema intenzitet da umanji njegovu odgovornost. To ne bi bilo dobro ni za Srbiju, SNS je stožer ključnih promena. Volim da čitam knjige koje analiziraju istoriju i imate periode kad se pojavljuju veliki lideri. Imali smo kralja Aleksandra Karađorđevića, Tita, voleli ga ili ne, pa imate Vučića. Prosto, imate ljude koji obeleže neke epohe.

O uspesima i šta je mogao bolje MOJI SINOVI DANILO I MIHAJLO NEĆE SE OSRAMOTITI Pri kraju ste mandata, na šta ste najviše ponosni, a šta je moglo da bude bolje? - Mogao sam više da radim da završimo projekte u vezi s deponijom i centralnim prečistačem. Voleo bih da sam započeo još jedan most u ovom mandatu, ali uspeli smo, uz podršku predsednika Vlade, da se to proglasi za projekat od nacionalnog značaja. Dobro je što je taj most ucrtan, što je izvestan. Najponosniji sam na to što se moji sinovi Mihajlo i Danilo neće osramotiti onim što sam radio ovih osam godina, što mogu mirno da idu ulicama grada. Nisam osramotio ni svoju stranku, svoj grad, mislim da sam neke stvari malo pomerio, doneo malo više para za grad, otvorili malo više radnih mesta.... Ako jedan projekat smem da izdvojim, onda je to završetak Žeželjevog mosta. Kad novi most treba da počne da se gradi? - Verujem, u naredne četiri godine. To je realan scenario - dok se reše imovinskopravni odnosi, eksproprijacija, sve u vezi s finansiranjem...

Pitanje rešavanja Kosova DOGOVOR JE DA BUDE JEDNAKO PRIHVATLJIV I NEPRIHVATLJIV ZA OBE STRANE Da li mislite da može doći do nekakvog dogovora u vezi s Kosovom do jeseni? SAD su uključene više nekog ikad i njima je važno da se to pitanje reši. - Sad je pitanje i ono što se dešava u samoj Americi, koliko će moći da se fokusiraju na to pitanje. Kad malo pogledate KiM, niko nije našao rešenje... Dogovor je da bude jednako neprihvatljiv ili jednako prihvatljiv za obe strane. Mora biti zadovoljen i srpski interes - da li je to kroz deo teritorije, kroz neki drugi upliv suvereniteta Srbije na KiM, u celosti, delimično, kako god, Srbija mora imati deo suvereniteta tamo. Utisak je da je Trampova administracija sklonija da se ide ka rešenju koje bi bilo prihvatljivije i za Srbe, ali daleko od toga da su SAD promenile kurs. Možda samo pokazuju viši nivo razumevanja.

O kritikama zbog seče stabala OZELENILI SMO GRAD VIŠE NEGO IKO Kritikuju vas da uništavate zelenilo zbog parking prostora i da je sada u Novom Sadu četiri odsto zelenih površina, a da je u evropskim gradovima standard 20 odsto. - Proširujemo parking mesta, ali čuvamo sva stabla. Ozelenili smo grad više nego iko, u periodu od jeseni 2019. do proleća 2020. zasadili smo 40.000 novih biljaka u Novom Sadu. Potrošili smo za osam godina 1,5 milijardi dinara za ozelenjavanje i održavanje parkova i zelenih površina. Bulevar Evrope - deo Nove Detelinare, tu živi oko 10.000 ljudi, a zgrade su bez parking mesta, garaža. Tu će biti oko 250 parking mesta. Mi ćemo uraditi deo parking prostora na travnjacima, ali ćemo sačuvati sva stabla, a između parking prostora ostavićemo zelene površine. I prvi deo Bulevara Evrope ima iste takve parkinge. Vas i vaše saradnike su optužili za korupciju, podneta je anonimna krivična prijava protiv vas za trgovinu uticajem. Da li su vas iz tužilaštva zvali da date izjavu? - Nisu. Odmah sam angažovao advokata, prijavili smo se u sva tužilaštva, svuda sam pitao da li ima neki predmet, jer im odmah stojim na raspolaganju da me saslušaju. Imam potvrdu iz svih tužilaštava da se ne vodi predmet protiv mene, a ti koji me optužuju neka izvade istu takvu potvrdu i pokažu da se protiv njih ne vode predmeti.

O postupku Igora Jurića ISUVIŠE OZBILJNA TEMA DA BI SE JEFTINO EKSPLOATISALA Igor Jurić je izašao u javnost s tvrdnjama da postoji političar pedofil. Tri meseca je prošlo od tada, neki njegovo ćutanje tumače kao prikrivanje počinioca. Šta vi kao advokat kažete? I tužilaštvo je reagovalo tek nakon Vučićeve izjave da Jurića treba saslušati. - Zamislite da predsednik treba da kaže da tužilaštvo treba da reaguje. Mislim da to dovoljno govori o radu nekih državnih organa. Jurića poznajem, nosi teško breme, a njegov aktivizam cenim. Kao roditelj mogu da kažem da je to isuviše ozbiljna tema da bi se jeftino eksploatisala. Verujem da Jurić ima neke podatke. Sad, da li je neko političar ili nije, ako je neko kriminalac, pedofil, zar je važna profesija? Niko ne može biti zaštićen. Ne znam ni šta Jurić zna. Nisam ga video, ali da jesam, samo bih ga pitao: „Je l‘ znaš šta radiš?“

Kurir.rs/ Razgovarali Katarina Blagović i Aleksandar Đondović Foto: Facebook

Kurir