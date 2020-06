Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uručio je zlatne medalje Draganu Krtiniću za hrabrost, Miloradu Ćulumu za posvećenost službi i Milanu Gligorijeviću za zasluge.

