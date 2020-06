SERGEJ RASKRINKAO SAVEZ ZA SRBIJU: Đilas i Obradović su mi rekli da je bojkot mrtav! Nudili su mi koaliciju!

Trifunović je rekao da je odbio ponuđenu saradnju na republičkom nivou, jer ne želi sa desničarima na izbore.

- Sve bi to bilo u redu, dragi moj Boško, da ti, kao i Đilas, nisi izgovorio da je bojkot mrtav i pitao me za moguću koaliciju. Rekoh ti da je na republičkim izborima to nemoguće da idu desnica i levica, na lokalu nemam problem. Svejedno, kao što rekoh, nedostajaćeš u Skupštini - poručio je Trifunović.

Podsetimo, lider PSG reagovao je na Obradovićevu poruku da ne može da razume "kako neko ko sebe smatra opozicijom i ko drži do poštovanja Ustava može da učestvuje na ovim lažnim izborima", a koji je pozvao sve učesnike na izborima "koji sebe smatraju opozicijom da povuku svoje izborne liste i odbiju učešce na ovakvim protivustavnim izborima".

