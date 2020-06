NASTAVLJAJU SE RAZGOVORI SA ALBANCIMA: Samit do septembra, Makron zove Beograd i Prištinu za sto

Samit Beograd-Priština biće održan u naredna tri meseca, saznaje Kurir iz diplomatskih izvora. Jedna od opcija bila je da sastanak najviših predstavnika Srbije i Kosova, pod pokroviteljstvom EU, bude održan u julu, ali je to u ovom trenutku teško izvodljivo zbog koronavirusa i zabrane letova prema mnogim zemljama.

EU posreduje

- Evropa će voditi taj dijalog, odnosno Nemačka i Francuska. Te dve zemlje žele da budu ključne za organizaciju samita, koji se prolongira već gotovo godinu dana. Nemačka i Francuska hoće da daju podsticaj - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Verovatno će do tog samita doći u naredna tri meseca. Svi će sada krenuti da nas pritiskaju. Da SAD vode pregovore, akcenat bi verovatno bio na razgraničenju. Da, SAD će biti uključene, ali i oni sada imaju svoje probleme. Očekujemo intenziviranje pregovora kada se završe izbori u Srbiji, dakle, posle 21. juna.

I Hašim Tači, predsednik privremenih kosovskih institucija, poručio je juče da je Priština spremna za dijalog s Beogradom, kao i da veruje da bi sporazum mogao da bude postignut u toku ove godine.

Prema rečima Dušana Janjića, direktora Foruma za etničke odnose, dinamika dijaloga ići će u dva toka - jedan pod okriljem EU, a drugi kao američka inicijativa, a pregovori će biti vrlo intenzivni od avgusta do marta sledeće godine.

- Mislim da tu niko neće biti nervozan, neće se žuriti. Očekujem da se to dogodi najkasnije do sastanka u Parizu. To je skup EU i zapadnog Balkana na kojem bi trebalo da se verifikuje da su Srbija i Kosovo ispunili uslove za dijalog. Do tada će biti gotove i sve pripreme. Lajčak će formirati svoj tim, iduće nedelje će obići Prištinu i Beograd, imaće jedan pripremni sastanak pre Pariza u Briselu. Ali to je sve faza pripreme za onaj glavni tok koji se odvija pod okriljem EU - rekao je Janjić i dodao da se inicijativa specijalnog američkog izaslanika Ričarda Grenela u suštini fokusira na ekonomska pitanja.

Priprema za razgovor

- Očekujem da će u avgustu Grenel uraditi i jedan deo političke inicijative, a verujem da će briselski tok oživeti u punom kapacitetu tek na jesen - poručio je Janjić.

Milovan Drecun, predsednik skupštinskog odbora za KiM, kaže da je važno da dođe do sastanka.

- Treba se pripremiti za te razgovore i tu je najvažnija Lajčakova uloga. Treba videti ko će tu biti od Albanaca, uloga SAD u pregovorima koji bi išli u pravcu konačnog dogovora za KiM - kaže Drecun.

Pomenuti samit Angela Merkel, kancelarka Nemačke, i Emanuel Markon, predsednik Francuske, najavljuju još od juna prošle godine, a poslednji poziv koji je Makron uputio bio je u februaru 2020.

Veljko Odalović DIJALOG NAKON IZBORA foto: Marina Lopičić Veljko Odalović, generalni sekretar MSP, kaže da su se, nakon što je kosovska vlada ukinula mere reciprociteta, stekli uslovi za nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Dinamika procesa, dodaje, biće poznata kad specijalni izaslanik EU Miroslav Lajčak bude došao u Beograd i Prištinu. - Ne isključujem mogućnost da se diplomatska ofanziva nastavi preko leta, ali pretpostavljam da će se prvo sačekati da se završi izborni proces u Srbiji. Kada Lajčak bude došao u Beograd i Prištinu, znaćemo dinamiku ovog proces - rekao je.

Džek Smit TUŽILAC ZA ZLOČINE OVK PODNOSI OSTAVKU foto: BETA/ Kosovo special cour Prištinski mediji preneli su juče da se očekuje da glavni tužilac Specijalnog suda za zločine OVK Džek Smit podnese ostavku. Mesec dana nakon vesti da će specijalni tužilac u Hagu podneti prve optužnice najavljena je Smitova ostavka. - Očekuje se da će glavni tužilac Džek Smit podneti ostavku, možda da bi se pridružio izbornoj kampanji predsednika Trampa. Očekuje se da novi glavni tužilac bude imenovan tek nakon što izbori u SAD budu završeni. Shodno tome, eventualne optužnice, u odsustvu glavnog tužioca, verovatno će biti odložene do sledeće godine - rekao je Bljerim Ljatifi, bivši savetnik Kadrija Veseljija.

