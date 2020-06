ČEDA JOVANOVIĆ KAO NOĆNI KRALJ IZ IGRE PRESTOLA: Uporedio se sa najvećim zlikovcem, isprozivali ga da je politički mrtav

Lider LDP Čedomir Jovanović uporedio je sam sebe s najvećim zlikovcem iz čuvene serije Igra prestola.

On je na tviteru postavio fotografiju na kojoj je Noćni kralj - predvodnik mrtvih i najveća opasnost u ovoj seriji, u identičnoj pozi kao i Jovanović na čuvenoj slici gde pozira go do pojasa zbog "ledenog izazova" koji je bio popularan pre nekoiliko godina.

Jovanović je uz sliku napisao i komentar "šta nije jasno", a postupak je zbunio pratioce jer nisu shvatili šta je ovom analogijom hteo da poruči.

- Hoće da kaže da je politički mrtav - glasio je jedan od komentara.

Kurir.rs

Kurir