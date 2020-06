MONTGOMERI O KOSOVU: Vučić je jedina osoba u regionu koja ima snagu i želju da nađe rešenje

Bivši ambasador SAD u Srbiji Vilijem Montgomeri kaže da je pesimista kada je reč o postizanja sporazuma između Beograda i Prištine, jer smatra da je upitno da li će međunarodne snage i unutrašnje kosovsko-albanske podele to omogućiti.

Oni ističe da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić jedina osoba u regionu koja ima snagu i želju da se dođe do dobrog rešenja ovog problema.

"Vaš predsednik je snažan lider, koji veoma dobro razume međunarodnu politiku i on je jedina ličnost u regionu koja ima snagu i želju da se dođe do dobrog rešenja za ovaj problem. Pitanje je da li će međunarodne snage i unutrasnje kosovsko-albanske podele omogućiti bilo koji sporazum. Ja sam pesimističan", kaže Montgomeri za Tanjug. On pri tom napominje i da ima veliko poštovanje prema izaslaniku EU za dijalog Miroslavu Lajčaku, koga, kako kaže, zna već više od 20 godina.

- Ako ijedan izaslanik ima šansu da postigne dogovor, to je on", smatra Montgomeri. Na pitanje kako vidi ulogu SAD u procesu postizanja konačnog rešenjai i da li će Bela Kuća sarađivati sa Briselom, te da li se mogu očekivati i neke samostalne inicijativa iz Bele kuće, Montgomeri kaže: "Hvala Bogu, aktuelna američka administracija će prihvatiti sporazum koji Lajčak bude dostigao", kaže, uz opasku da treba imati na umu da americka spoljnopoliticka zajednica veoma snažno podržava kosovske Albance i da će učiniti sve što može da onemogući svaki dogovor.

Na pitanje o tome kako vidi srpsku drzavnu politiku u ovom trenutku, uzimajući u obzir regionalne i međunarodne okolnosti, ali i unutrašnje - opstrukciju izbora dela opozicije sa ciljem delegitimizacije vlasti, za šta podrsku dobijaju i sa nekih evropskih adresa, Montgomeri podseća da se već 30 godina protivi svakom bojkotu izbora.

Bojkot je, prema njegovim rečima, kontraproduktivan.

Štaviše, opozicione stranke imaju tako različite stavove o ključnim pitanjima, nisu kohezivne i zbog toga nemaju mogućnost da uspeju. Istinski demokratska opozicija mora da nauči lekcije od pre 20 godina i ujedini se sa zajedničkom, snažnom porukom. Sve dok se to ne dogodi, nemaju šanse na uspeh, ocenjuje on.

To što se pozivaju na probleme sa medijima i drugim sličnim pitanjima, smatra Montgomeri, predstavlja samo izgovor za njihovu slabost.

"Čak i da dobiju podršku od nekih organizacija za ljudska prava i sličnih, to neće biti ni približno dovoljno za pravu pomoć kakva im je potrebna. Oni moraju sami sebi da pomognu", zaključuje Montgomeri.

