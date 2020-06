VUČIĆ ODBIJA ULTIMATUME U PREGOVORIMA S PRIŠTINOM: Nisam video prihvatljivo rešenje, imaćemo snage da kažemo - NE!

Predsednik Aleksandar Vučić najavljuje da je pred Beogradom teška borba u mesecima koji dolaze, ali naglašava da će Srbija u dijalogu s Prištinom uvek imati snage da kaže „ne“ ponudi koja ugrožava njene vitalne interese.

Vučić ocenjuje da Rezolucija UN 1244 ima svojih loših i dobrih strana, ali da Srbija nema bolji argument od nje u pregovorima s Prištinom.

Teška borba

- U tom dokumentu ima stvari za koje Srbija može da se uhvati, ali i protivnici imaju za šta da se drže. Spremni smo da razgovaramo, ali ultimatume iz Prištine koje svaki dan čujete, da je jedini uslov priznanje Kosova od strane Srbije ili imaju druge želje i teritorijalne pretenzije, na to se samo osmehnete, jer ne možete da pokazujete aroganciju prema velikim zemljama sveta.

Uvek ćemo umeti da smognemo snage da kažemo „ne“ na ugrožavanje naših vitalnih, nacionalnih interesa, uz nadu da će doći neko rešenje kojem bi mogli da kažemo „da“. Ali ja to još nisam video - objasnio je predsednik tokom jučerašnje posete Nišu.

Iako priznaje da pred Beogradom nije laka borba, Vučić napominje da ni drugoj strani neće biti jednostavno „kao što su mislili da će biti pre sedam ili osam godina“.

Mudrija politika

Upitan o odbijanju paketa iz Rambujea i potpisivanju Kumanovskog sporazuma, koji je tačno pre 21 godinu prethodio Rezoluciji 1244, Vučić je rekao da je Beograd tada bio u situaciji u kojoj je, šta god da je učinio, mogao samo da izgubi:

- Nagledao sam se stručnjaka koji bi uradili drugačije, a da je bilo ko pokušao da prihvati paket iz Rambujea, bio bi proglašen, kako mi to Srbi kažemo, za najgoreg izdajnika. Mislim da je mogla i morala da bude mudrija srpska politika, da bude izgubljeno manje srpskih života, a da snažnijom političkom pozicijom u svetu obezbedimo nešto bolje uslove za očuvanje mira. Dobro je da pravimo analize, ali je važno da gledamo u budućnost, da čuvamo mir i stabilnost i sigurnost za naše građane.

To je, između ostalog, podrazumevalo povlačenje vojske i policije s Kosova, a dan kasnije Savet bezbednosti UN usvojio je i Rezoluciju 1244. Za jedne je Kumanovski sporazum dokaz kapitulacije, za druge dokument mira, neki ga gledaju kao istorijski sporazum, a šta je ovaj dokument zaista značio našoj zemlji, i danas je predmet polemike. Predsednik skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun kaže da Kumanovski sporazum nije bio kapitulacija i da se srpska vojska povlačila „sa 480 tenkova i podignuta tri prsta“.

Gust raspored aktivnosti

SUSRETI S LAVROVOM I MILANOVIĆEM

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov boraviće u poseti Srbiji 18. i 19. juna i Vučić je uveren da on dolazi s prijateljskim rečima i porukama.

- Srešću se 18. juna s Lavrovom i čuti šta je to što misli. Uveren sam da dolazi s prijateljskim pobudama, rečima i porukama - rekao je on. Posle izbora 21. juna moguć je prvi susret Vučića s novoizabranim predsednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem, i to u Sloveniji, u okviru Samita Brdo-Brioni.