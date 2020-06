VUČIĆ UŽIVO: Jedino oko čega ne spavam je Kosovo! Obezbedićemo platu od 900 evra! Smejali su se i BG na vodi, a danas...

Predsednik Srbije gostuje u jutarnjem programu Novo jutro gde govori o svim aktuelnim temama.

O REZOLUCIJI 1244

Rezolucija 1244 kaže Kosovo je Srbija. Ali tamo smo se obavezali na saradnju sa Hagom. Ja nisam isporučio nikoga tribunalu, ali vam govorim šta tamo piše. Umesto naših organa vlasti, uspostavlja se međunarodno prisustvo plus privremeni prištinski organi - na ovome je insistirala prištinska strana. Mi smo uvek čitali 2 rečenice koje nema odgovaraju, koje Sarapa (voditelj) pominje, ali ovo je kompleksan dokument.

SUMNJALI SU I U BG NA VODI

Smejali su se i Beogradu na vodi, pitali me što počinjemo sa kafanom. Danas imate najlepšu promenadu u Evropi, imate bulevare, i ti restorani koje pominjete, ne znam da li su skupi ali vidim da su puni.

OBEZBEDIĆEMO PLATU OD 900 EVRA

Uveren da ćemo obezbediti prosečnu platu od 900 evra u roku od 5 godina.

O KOSOVU

Očekujem pritiske, postoje neslaganja na Zapadu oko Kosova, oko toga ko će da vodi igru. Ja ne mogu da odbijem EU kad smo na evropskom putu, ja ne mogu da budem neodgovoran kao Tači.

Jedino zbog čega ne mogu da spavam je Kosovo, za ekonomiju ne brinem.

foto: Printscreen Pink

CENIM MERKELOVU

Podigli smo ugled Srbije u svetu, direktne strane investicije to govore. Dolazak ljudi koji decenijama nisu pomišljali da dođu. Sa Merkelovom sam se sreo 16 puta, istorijska poseta Makrona...

Cenim Merkel uprkos različitim stavovima o Kosovu, za par meseci će svi da govore loše o njoj, ja neću.

Merkel nas podržala u krizi sa Hrvatskom, veoma sam zahvalan na tome. Neće promeniti mišljenje o Kosovu, ali to ne znači da nema druge kvalitete i da moramo na objektivan način da sagledamo njen rad.

Naše stavove nisam krio pred kancelarkom, jednom mi je rekla: da je neko drugi, ne bih ni slušala.

O ZABRANJENOM SPOTU

Bio je lep spot, sa dobrom porukom, divna je devojčica Irina, zasmetao im je jer se ljudima dopao. Nije bilo zloupotrebe dece, pričali smo o problemima koje deca imaju, zbog koga se bavite politikom, nego zbog dece? To je bio jedan licemeran pristup, ali smo mi poštovali odluke državnih organa. Sada smo krenuli sa spotom oko vantelesne oplodnje, krenuli su i oko toga da se bune umesto da smo srećni što je država pomogla tim ljudima.

Kad god treba nešto zabraniti SNS-u, to je pravilo. Suština je kako zabraniti meni da se negde pojavim. Oni misle, ako Vučića isključimo iz kampanje, sve je super.

Što bi rekli klinci: Smeta samo jedan!

foto: Printscreen Pink

O PLATAMA

Prosečna plata u IT sektoru, gde je zaposleno 70.000 ljudi je 127.000 dinara, to je taj viši nivo koji smo tražili! Nama je izvoz softvera milijardu i četiristo miliona.

Što se tiče fabrika, lako je to reći, ali koga ste mogli da dovedete da napravi fabriku u Lebane? Da odvedete nekog u Krupanj i Lebane, tu je manji broj stanovnika, manje univerzitetsko obrazovanih, naročito sa tehnoloških fakulteta, to mora da bude radno intenzivno, ali to je spas za te sredine... Oni imaju i dodatne poslove...

Minimalac nam je dvostruko skočio! Ja sam tražio da se poveća minimalac, to sam ja tražio da se zaštite siromašni radnici. Imate bele i plave koverte, gde poslodavci, naročito na jugu, traže od radnika da se 5.000 dinara vrati, apelujemo na radnike da prijave takve slučajeve!

O PROVOKACIJAMA IZ HRVATSKE

To su oni isti što 3 godine pišu da sam propao u narodu, to je koordinisana kampanja hrvatskih medija, svaki dan mora da se pojavi tekst o meni. Mene to ne brine, raduje me.

Pogledajte zvanični izveštaj Eurostata, gde je Srbija sa najvećim rastom u prvom kvaratalu u Evropi, to u Hrvatskoj nisu preneli, nisu preneli svi ni ovde.

Kako da objasne da u Vučićevoj tužnoj Srbiji postoji stopa rasta koja je 3 puta jača nego njihova.

foto: Printscreen Pink

O REZULTATIMA: SVUDA VIDITE PUTEVE!

Kada budete išli na more, u Čačak, svuda ćete da vidite pruge i puteve koji su rezultati reformi. Bilo gde kroz Srbiju da idete, svuda ćete videti nova postrojenja i fabrike.

Oni mogu da "udaraju" i govore šta hoće, narod hoće rezultate.

Ko je doveo autoput do Čačka? Svaki deo i što se tiče radova, i plaćanja... Bilo bi logično da su oni koji su se zaklinjali godinama, a ništa nisu učinili. Mi smo doveli svakog investitora u Čačak. Time Čačak postaje čudo na mapi Srbije. Za neki dan otvaramo Naučno-tehnološki park u Čačku. Čačak postaje čvorište svih puteva.

Dovoljno je da ljudi pogledaju to i vide rezultate, ne mislim da vređam nekoga! Nemam snage da govorim loše o njima, previše radim na ovoj funkciji i nemam energije da se njima (opoziciji - prim.autora) bavim.

MLADI LJUDI SE VRAĆAJU

Neki ljudi se krenuli da se vraćaju u našu zemlju. Imate Nikolu Božinovića koji je doveo američku kompaniju u Srbiju, Marka koji je sa Institutom Pupin napravio respiratror, Vladu, kog sam odlikovao, koji je uplatio 20 miliona evra u budžet Srbije i gradiće najveći kampus u ovom delu Evrope.

7 FARBIKA U NIŠU, ZNATE ŠTA TO ZNAČI?

Kod mene ima višak strasti kada govorimo o tome šta možemo da uradimo za ljude. Bio sam više nego strastven juče u Nišu. Ljudi, jel vi znate šta znači 7 farbika samo u Nišu kojima sam prisustvovao i otvaranju i polaganju kamena temeljca?

foto: Printscreen Pink

O UGLJANINU

Ista prava imaju Srbi, Bošnjaci, pripadnici svih nacija, i ponosan sam na tu činjenicu. Razumem neke koji ceo život dobijaju političke poene samo na mržnji. Ugljanin je nervozan čim nema fotelje. Ljudi u Pazaru i Tutinu samo žele bolji život, a on to ne može da im donese.

O KAMPANJI

Mislim da mediji nisu bili otvoreniji ni u jednoj kampanji do sada. Ljudi imaju priliku da čuju i vide sve. Interesantno je da su neki, dok se nisu pojavljivali na RTS i televizijama, imali veći rejting. Ljude interesuje kako će neko da reši probleme, a ne koliko će neko da se slika na televiziji.

Ljude ne ineteresuju mediji, već budućnost dece, njihovih roditelja, hoće li biti posla , kako će rešiti pitanje KiM, druge probeme.

