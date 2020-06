TAJNI RAZGOVORI JEREMIĆA I ROĆENA: Drašković je na drogama! Svi su se borili samo za pozicije, Kosovo ih ne zanima

Jeremić je, između ostalog, ispričao Roćenu da se bivši lider Srbije i Crne Gore Svetozar Marović žalio tadašnjem predsedniku Srbije Borisu Tadiću da ga brine istraga u vezi sa aferom „satelit“, koju su pokušavali da zataškaju. Prisluškivani razgovor objavio je portal Borba.me.

„Ne“ za Borisa

- Boris je dosta popi*deo jer je dobio tri „ne“ za stvari koje su mu veoma bitne. Dobio je „ne“ za odbranu u kojoj je bio simbol, dobio je „ne“ za Njujork od Vuka Draškovića u kome je on ipak simbol spoljne politike Srbije i onda „ne“ od Svete Marovića, koji mu nikada u životu nije rekao „ne“. On je prvi put rekao: „Ne, ja ne mogu da idem. Znaš, velika je kriza, mene jako brine ova istraga, Dinkić je lud, ko zna šta može da uradi...“ On (Tadić) kaže: „Ja ti garantujem, Sveto, da neće biti ništa i da se Dinkić drži pod kontrolom. Ja ti garantujem, sa Koštunicom sam razgovarao, neće biti sranja - ispričao je Jeremić Roćenu.

Opleli po Draškoviću

Njih dvojica nisu štedeli ni bivšeg šefa diplomatije Vuka Draškovića, kojeg nisu mogli da kontrolišu. Za njega je Jeremić čak rekao da je na drogama.

- Vuk je nekontrolisan, mogao bi da napravi štetu - rekao je Jeremić komentarišući ko će sve činiti državnu delegaciju koja je trebalo da ide u SAD.

Tokom razgovora na površinu izbijaju novi detalji o tome kako im je bilo važnije ko će koga da prevari i ko će prvi da ode u SAD, nego da se dogovore o jedinstvenoj politici vezanaj za status Kosova i Metohije. Iz razgovora se vidi da ni jedne ni druge ne zanima odbrana Kosova i Metohije, već da vode lične ratove zbog svojih pozicija.

Tajna lidera SPO: VUK JE SUJEVERAN foto: Dragan Udovičić Jeremić i Roćen tokom razgovora otkrivaju i da je Vuk Drašković sujeveran. Roćen: Vuk Drašković u ponedeljak dolazi (u Njujork)? Jeremić: Ne, zato što je sujeveran i neće da leti na 11. septembar, jer je lud i govori da će 11. septembra biti velika kontrola aerodroma jer je godišnjica napada na Ameriku i pošto se plaši aviona, on ide 12. To nam je ispričao u Poljskoj kada smo bili, mi smo mu se smejali. Roćen: Svašta.

Šok otkriće: AMERIKANCI SMENILI PRVOSLAVA DAVINIĆA Iz prisluškivanih razgovora se otkriva da su ministra odbrane Prvoslava Davinića svojevremeno smenili Amerikanci. foto: Zorana Jevtić Roćen: Ta stvar s Davinićem je rešena? Jeremić: Rešena je tako što što su ga Amerikanci pritisli. (...) Mi smo se našli u situaciji da moramo da pitamo Amerikance da Davinića smene. To je Boris Tadić vrlo teško uradio, znaš, on je jedini koji je mogao da ih pita to da urade jer Koštunica s njima ne razgovara. To se onda završilo, da nije Davinić podneo ostavku, mi bismo bili u potpunom haosu, Koštunica bi morao da ga hapsi. A podneo je tek kad su ga Amerikanci pozvali.

(Kurir.rs / Ivana Žigić / Foto:Zorana Jevtić, Profimedia)

