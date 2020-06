ĐUKANOVIĆ REAGOVAO NA TEKST O VUČIĆEVOM SINU: Napad na Danila je direktan NAPAD NA PREDSEDNIKA!

Nakon što je portal "Krik" objavio vest da se Danilo Vučić uoči derbija nalazio u kafiću sa drugarima i pio piće, za šta su ga oni okarakterisali kao "kriminalca" jer je sedeo u društvu vođe navijača, oglasio se Vladimir Đukanović poslanik Narodne Skupštine i član skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti.

- Novinarka u tekstu navodi kako je Danilo Vučić sedeo u kafiću sa licima, od kojih posebno izdvaja izvesnog Aleksandra Vidojevića, koja su huligani, a Vidojević je dodatno i član Kavačkog klana pored toga što je huligan. Navodno se poziva na policijska saznanja, koja doduše niko nikad nije video, ali bitno je da se zalepi etiketa. Elem, hajde to što ako si pripadnik navijačke huliganske grupe logika nalaže da bi bio na stadionu i derbi gledao sa tribine, a ne iz kafića. No, ova druga optužba da je neko član Kavačkog klana je veoma ozbiljna - istakao je Đukanović.

Kako je istakao, novinski posao ne sme da postane uhođenje, ali kada se to čini prema sinu predsednika države to pojedini smatraju u redu.

- Elem, hajde to što ako si pripadnik navijačke huliganske grupe logika nalaže da bi bio na stadionu i derbi gledao sa tribine, a ne iz kafića. No, ova druga optužba da je neko član Kavačkog klana je veoma ozbiljna. Najpre, sam Vidojević za ovo bi mogao da ih tuži i ozbiljno da se naplati zbog ovakve uvrede. Međutim, ova tvrdnja mu zaista ugrožava život, jer neko iz Škaljarskog klana može da ga obeleži za likvidaciju. Ono što je još opasnije je činjenica da se sin predsednika države ciljano obeležava da se druži sa navodnim kriminalcima, čime se zapravo on kriminalizuje, a preko njega se vrši napad na njegovog oca - zaključio je Vladimir Đukanović.

