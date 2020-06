LIDER DEMOKRATA NASTAVLJA SA SAMOVOLJOM! LUTOVČEVA ČISTKA: Balša Božović na listi za izbacivanje iz DS?

Iz Demokratske stranke (DS) biće izbačeno i izbrisano više od tridesetak demokrata, a kako saznaje Kurir, na spisku je, po svemu sudeći, i Balša Božović, narodni poslanik i jedno od najprepoznatljivijih lica ove stranke.

Demokrate su sinoć imale zakazanu sednicu Predsedništva stranke u 18 sati, a jedna od tema je, prema rečima našeg izvora iz DS, i izbacivanje članova koje je vrh obeležio kao nelojalne.

foto: Marina Lopičić

- Kao razlog za izbacivanje navodi se da su to ljudi koji idu na izbore na nekoj od lista ili su pomagali u skupljanju potpisa za neku drugu stranku. Međutim, to je nastavak obračuna sa demokratama koje ne podržavaju Zorana Lutovca. Na tom spisku je, izgleda, i Balša Božović. On je u više navrata „išao preko Lutovca“. Iako je i Radoslav Milojičić Kena koristio svaku priliku u javnosti da kritikuje rukovodstvo, on će, po svemu sudeći, preživeti ovu seču u stranci - kaže naš izvor i dodaje da su svi u stranci sigurni da je spisak za odstrel pravio Dragan Đilas, lider SSP.

Balša Božović, ali i Zoran Lutovac, nisu odgovarali na pozive.

Inače, promene kod demokrata najavila je i potpredsednica DS Dragana Rakić. Kako je rekla, iz članstva stranke biće izbrisano više od tridesetak članova koji će učestvovati na izborima na nekoj listi ili su pomagali u skupljanju potpisa za neku drugu stranku. Rakićeva je dodala i da će biti otežan, odnosno onemogućen povratak SDS u DS, jer su prekršili odluku o bojkotu i stavili se na stranu ljudi koji su želeli da iniciraju Lutovčevu smenu.

Povodom stanja u DS juče se oglasio i jedan od njenih osnivača Dragoljub Mićunović, koji je za Nova.rs rekao da je razočaran zbog načina na koji se stranka trenutno vodi.

foto: Medija Centar

Politikolog Jelena Vukoičić ocenjuje da DS već veoma drugo prolazi kroz krizu, praktično od momenta kada su ostali bez vlasti, i da je ovo samo nastavak svih tih dešavanja.

- Ovo je pokušaj Dragana Đilasa da utopi DS u Savez za Srbiju jer demokrate ipak imaju imidž. Ne vidim svetlu perspektivu koja bi DS povratila na stari put - kaže Vukoičićeva.

Boris Tadić priznao PROJEKAT JEDINSTVA OPOZICIJE DOŽIVEO PORAZ foto: Dragana Udovičić Boris Tadić, lider SDS i bivši predsednik Srbije, poručio je juče da je projekat jedinstva opozicije doživeo poraz, što je, kako je rekao za NIN, gore od izbornog poraza. - Nakon osmogodišnjih pokušaja danas mislim da je jedino rešenje u izgradnji jedne jake opozicione stranke, a na gubljenje vremena na pokušaje ujedinjenja, pa onda razbijanje tog jedinstva bilo režimski fingiranim, bilo neodgovornim odlukama.

Kurir.rs/ K. Blagović Foto: Beta/Emil Vaš, Ana Paunković

Kurir