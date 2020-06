POLITIČKI RING: Gordana Čomić, Ujedinjena demokratska Srbija i Milutin Mrkonjić, počasni predsednik SPS

1. Runda

Kako komentarišete odluku dela opozicije da izađe na izbore, iako tvrde da će oni biti održani u nefer uslovima?

Gordana Čomić, Ujedinjena demokratska Srbija

Izbori su u potpuno novim okolnostima, epidemija nam je nepovratno promenila živote i pitanje je imamo li svest o tome kako i koliko. Korona nas je upozorila koliko smo krhki. S druge strane, o nefer uslovima za koje je odgovorna vlast u Srbiji imate izveštaje EU, analize i preporuke Crte, rad REM, nasilje nad procedurama, nad slobodama i pravima ljudi, sve predočeno u dijalogu koji je EU moderirala u Srbiji. Ljudi su zaplašeni, mediji pod pritiskom, javni prostor bez ikakvog dijaloga, a izbori nakon vanrednog stanja moraju biti održani. Hoćete li ih prespavati? Hoćete li uprkos nefer uslovima razumeti da su izbori jedino što čuva ovu našu krhku demokratiju? Na svakom je da proceni. UDS je procenio da, uprkos svemu, izborna borba ostaje najbolje sredstvo da se korak po korak pobeđuje vlast koja urušava demokratiju. Njih morate pobediti po njihovim pravilima, ne smete njihovim načinom.

Milutin Mrkonjić, počasni predsednik SPS

Potpuna je besmislica ponašanje opozicije i zaista mi je neshvatljivo šta i kako rade. Zato ćemo mi biti i nadalje na vlasti. Pa oni ne znaju osnovne postulate, niti šta opozicija treba da radi, niti kako ona izgleda u ozbiljnom društvu. Ali to je zapravo dobro po nas, pa im ne bih davao savete, volim ja da sam na vlasti.

2. Runda

Kome od opozicionih stranaka prognozirate prelazak cenzusa?

Gordana Čomić, Ujedinjena demokratska Srbija

Istraživanja kažu bar još pet lista, ako izuzmete SNS, SPS i manjinske liste. Ko je prvi put na izborima, naučiće koliko je teško do 100.000 glasova, ko je drugi ili treći put samo zato da bi učestvovao, opet će samo učestvovati. Što više lista ostane ispod cenzusa, više će mandata dobiti najjače stranke pri raspodeli. Bilo je već slučajeva da se od tih glasova deli i do 24 mandata. To jasno govori da je najbolje da što više lista pređe cenzus.

Milutin Mrkonjić, počasni predsednik SPS

Ne vidim da bi bilo ko od opozicionih stranaka mogao da pređe cenzus, bez obzira na to što je on smanjen na tri odsto. Upravo zbog apsolutne neozbiljnosti i neshvatanja političkog sistema, ne verujem da iko od njih ima realne šanse.

3. Runda

S kim biste mogli u koaliciju, ko bi sve došao u obzir za saradnju?

Gordana Čomić, Ujedinjena demokratska Srbija

UDS će biti opozicija, izgradićemo alternativu tokom skupštinskog rada i graditi kandidata za predsedničke izbore 2022. Srbija se menja na predsedničkim izborima, iskustvo nam govori svakih desetak godina, a vlast upravo ulazi u svoju devetu godinu. Radi smo dogovoru i saradnji sa svima privrženim EU koji razumeju koliki nas posao čeka da za predsedničke izbore steknemo poverenje oko 1.600.000 ljudi u Srbiji koji su izrazito protiv vlasti, a istovremeno kažu „nemam za koga da glasam“. Njima smo dužni ponuditi kandidata.

Milutin Mrkonjić, počasni predsednik SPS

Mislim da je najozbiljnija ova aktuelna koalicija SPS-SNS. Pritom, u Srbiji je više od polovine građana koji su simpatizeri socijalističke ideje i samo je pitanje sposobnosti rukovodstva naše stranke koliko ćemo uspeti tih simpatizera da uvedemo u glasačku kutiju za nas. Ubeđen sam da je ovo rukovodstvo sposobno da ubedi birače da glasaju za ideje socijalne pravde, te da ćemo dobiti više od 20 odsto glasova.

4. Runda

Da se vi pitate, na koji način biste rešili goruća pitanja, poput kosovskog i ponovo aktuelizovanog crnogorskog?

Gordana Čomić, Ujedinjena demokratska Srbija

Direktnim dijalogom. Nije normalno da očekujete da neko drugi iz EU, USA ili Rusije bolje od vas zna kakva vam budućnost u regionu treba za život ljudi u Srbiji i regionu. Normalizacija odnosa je dobra vest, a bila bi još bolja kad bi odgovorno, kao odrasli ljudi, svi u regionu učestvovali u stalnom dijalogu kojim rešavamo sve svoje probleme. Do tada uvek će svima biti zgodno ili da sabotiraju ponuđena rešenja, ili da koriste zapaljive govore, kojima ne rešavaju ama baš ništa, samo ogovaraju probleme i ljude i time učestvuju u tranziciji mržnje među ljudima.

Milutin Mrkonjić, počasni predsednik SPS

Ovih dana je bila godišnjica potpisivanja Kumanovskog sporazuma i Savet bezbednosti UN usvojio je Rezoluciju 1244, kao međunarodno pravnu osnovu za rešavanje kosovskog pitanja. Samo dan kasnije počela je obnova naše zemlje, koju je tadašnja Savezna Republika Jugoslavija odbranila bez ikakve strane pomoći, samo sopstvenim snagama. Kumanovski sporazum je naša tapija za Kosovo. Problem je pak u tome što vlasti od 5. oktobra, a naročito ona demokratska opcija, nisu primenile važne tačke Rezolucije 1244, pa čak i danas neki pametnjakovići imaju primedbu na tu rezoluciju. Po pitanju Crne Gore moram da kažem da smo mi izgradili barsku prugu, barsku luku i auto-put, što su ključni objekti infrastrukture koji povezuju ljude. Ovu trenutnu političku situaciju ne mogu da razumem, jer nema života Crnoj Gori bez veze sa Srbijom, a srpski narod u toj zemlji ne treba da strada zbog bolesnih ambicija rukovodećih ljudi tamo.

5. Runda

Ukoliko bi vam se ukazala prilika za ministarsko mesto, koji biste resor najradije vodili?

Gordana Čomić, Ujedinjena demokratska Srbija

Nikada ne bih prihvatila rad u izvršnoj vlasti. Smatram da dok u Narodnoj skupštini ne bude pravog dijaloga, neće biti nigde pravih rešenja za sve probleme koji nas kao društvo tište.

Milutin Mrkonjić, počasni predsednik SPS

Moj stav je uvek bio da samo ljudi koji nešto znaju mogu da budu na čelu ministarstava, svaki ministar mora da zna barem osnovne postulate. Generalno nam treba više stručnih kadrova, a manje političara opšte prakse. No, ja više nemam ambicije da budem ministar. Moram pak da primetim da nam se infrastruktura razvija dobro, da ova vlast dobro radi na infrastrukturnim projektima, a ja sam spreman da se uključim u njihovu realizaciju ukoliko bude potrebe.

