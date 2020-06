ZBOG NAPADA NA DANILA VUČIĆ PORUČIO: Boriću se svom snagom i pobediću sve njihove laži! Obećavam im to!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao je na sutrašnju naslovnu stranu "Danasa" kao i hajku koju protiv njegovog sina vodi portal "Krik"

- Moj sin Danilo je pošten i pristojan mladić. Kriv je samo zato što je moj sin. Do njih, neodgovornih i nepristojnih, nikada niko nije deci političara crtao metu na čelu. Napadajući mi dete, doveli su me u ugao iz kojeg više nemam gde. Boriću se svom snagom i pobediću sve njihove laži. Obećavam im to! - napisao je predsednik Vučić.

Podsećamo, portal "Krik" poveo je neviđenu hajku na sina predsednika Republike samo zato što je sinoć sa drugarima u jednom kafiću gledao utakmicu.

