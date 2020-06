MALOG MNOGI VIDE NA TOM MESTU, A ON IM PORUČUJE: Ne interesuje me mesto premijera, bavim se drugim stvarima!

BEOGRAD - Ministar finansija Siniša Mali kaže da ga "ne interesuje" mesto premijera nakon izbora koji su zakazani za 21. jun i da se bavi drugim stvarima.

"Apsolutno me to ne interesuje, nemojte o tome da me pitate", rekao je Mali, odgovarajući na pitanje da li će sledeći put u njihov studio doći kao premijer.

On je rekao da se bavi drugim stvarima, da će ovo biti teški izbori, da predstoji još deset dana velike borbe, rekao je na TV Pink.

"Mislim da naša lista nudi ono što treba građanima, a to je veliki i težak rad, podizanje plata i penzija, napredak naše zemlje", rekao je Mali. On je dodao da ima ljudi koji ne žele da rade, a da je obaveza države da svakom pruži podjednake šanse da dobije posao, da ostvare svoje snove i porodicu zasnuju u u Srbiji.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Pink)

Kurir