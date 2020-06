MEŠTANI BRZEĆA BLOKIRALI OPŠTINU: Jutkin čovek koči izgradnju gondole, pljušte ostavke

Zbog opstrukcija od strane predsednika Skupštine opštine Brus Saše Miloševića u vezi sa ovim projektom, ali i drugim kapitalnim investicijama na teritoriji Brusa koje se neprestano odlažu, Miloš Azdejković, pomoćnik predsednika SO Brus, podneo je danas neopozivu ostavku.

U dokumentu koji je dobio Kurir, a koji je potpisao Azdejković, pobrojani su taksativno svi veliki projekti koji su urađeni za kapitalne investicije u Brusu, a koji ne mrdaju dalje od papira.

Ipak, žičara Brzeće- Mali Karaman je već dugo obećavana meštanima i proglašena je projektom od državnog značaja. Meštani Brzeća i okolnih sela već 10 godina čekaju na tu žičaru, ne mogu da im funkcionišu hoteli - plaćaju privatan prevoz da im vozi goste na Kopaonik i taj projekat im je najznačajniji.

- Predsedniku Skupštine opštine Brus, Saši Miloševiću, predmet: Neopoziva ostavka na poziciju pomoćnika predsednika SO Brus - navodi se u dokumentu, kao i :

- Obrazloženje: Vašom odlukom sam imenovan za pomoćnika predsednika za ekonomski razvoj i investicije SO Brus, odgovornost sam preuzeo za realizaciju sledećih kapitalnih projekata:

- Izgradnja doma za decu ometenu u razvoju (Investitor "Evropski progres", projekat uspešno završen, dobijena upotrebna dozvola), rekontrukcija doma zdravlja Brus (Investitor Vlada RS, projekat uspešno završen), rekonstrukcija srednje škole i hale sportova (investiror vlada RS, projekat uspešno završen).... i izgradnja kabinske žičare (gondole) Brzeće- Mali Karaman (investiror JP Skijališta Srbije. Urađen urbanistički projekat i odobren od strane Ministarstva građevine RS. Vlada RS proglasila projekat od opšteg javnog interesa. Imovinsko pravni odnosi su u procesu rešavanja. Dogovoren rok za prenos prava službenosti 11.jun 2020.)

Azdejković dalje navodi u dokumentu da je predlog za prenos prava službenosti sa SO Brus na investirora JP Skijališta Srbije primio dogovorenog dana 11.juna 2020.

- Od strane opštinskog javnog pravobranioca ste informisani o hitnosti izdavanja ovog dokumenta. Pošto ste odbili da potpišete i odborite izdavanje ovog dokumenta, smatram da ste direktno ugrozili realizaciju ovog projekata i ne želim da sa vama delim odgovornost za neispunjavanje preuzetih obaveza od strane SO Brus. Molim vas da me razrešite dužnosti vašeg pomoćnika zaključno sa danom podnošenja neopozive ostavke - navodi Azdejković u dokumentu.

U razgovoru za Kurir, Azdejković kaže da je juče bio zadnji dan za prenošenje prava (oko gradnje gondole, žičare) sa opštine na Skijališta Srbije, za podnošenje građevinske dozvole, te da su ljudi iz ovog JP zvali od ranog jutra da vide šta se dešava.

- Milošević je izašao oko 13 sati iz zgrade, ja išao da ga tražim, pričao mu da je to projekat od državnog značaja, ubeđivao ga da se vrati i završi posao, ali on mi je rekao: Potipiši ti. Ja nisam ovlašćen to da uradim, drugo, nisam hteo da učestvujem u tome da ja kao koordinator kočim celu investiciju zbog jednog potpisa. Dao sam neopozivu ostavku - kaže Azdejković i dodaje da mu nije jasno zašto Milošević radi to što radi, jer je u pitanju ozbiljan projekat čija gradnja ide po leks specijalistu.

Saša Milošević važi za čoveka Milutina Jeličića Jutke. Iako više nije predsednik SO Brus, Jeličić upravo preko Miloševića rukovodi i dalje ovom opštinom.

Katarina Blagović

