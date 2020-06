JEREMIĆ ISMEVA ĐILASA ZBOG PORAZA U EVROPI: Lideru Saveza za Srbiju sad kriva EU za krah bojkota

Dragan Đilas, predsednik Stranke slobode i pravde i jedan od lidera Saveza za Srbiju, našao je u Evropskoj uniji novog krivca za propast svog projekta bojkotovanja izbora.

Ovaj konačni krah Đilasove diplomatije iskoristio je predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić i krenuo u ofanzivu da od Đilasa preuzme mesto prve violine opozicije, otkriva Kurir.

Nova runda fajta

- Čim je digao ruke od EU i shvatio da nema ništa od njihove podrške bojkota, Đilas je prešao na taktiku - napad je najbolja odbrana. Sada priča da je EU kriva što je njegov bojkot propao, a sam je, na svoju ruku, vodio kontakte s evroparlamentarcima i drugim međunarodnim sagovornicima. Jeremić sad likuje i ismeva Đilasa, pa preko svojih saradnika širi priču da je opozicija dobila šamar od EU zbog Đilasove nesposobnosti. Jeremić je naravno vrlo zainteresovan da se nametne za glavnog lidera opozicije i ovo je zapravo nova runda stare borbe između njih dvojice - priča naš izvor iz SZS.

Naknadna pamet

foto: Beta/Dragan Gojić

Kurir je već pisao o žestokim svađama Đilasa i Jeremića, i to na sastancima lidera SZS. I tada je Jeremić otvoreno govorio Đilasu da se ne razume u diplomatiju, da nanosi štetu otvorenim pismima međunarodnim akterima, pa je u nastupu besa izgovorio i rečenicu: "Neće meni časove diplomatije da drži čovek koji natuca engleski". Ipak, tada je Jeremić morao da se povuče jer su iz Evropskog parlamenta stigle poruke da je on kao sagovornik nekredibilan zbog sumnjive uloge u aferi koja je dovela do procesi protiv njemu bliskih saradnika poput Patrika Hoa, Emilija Lozoje i drugih.

Uprkos svim traljavostima bojkota opozicije, Đilas je tek uoči izbora pokazao naknadnu pamet, pa usput optužio EU za krah bojkota. On je za RSE rekao deo odgovornosti zbog toga što "ne postoje uslovi da bi do pravih izbora došlo" vidi i u EU.

- Ne možemo da očekujemo da će ljudi iz Evrope biti za bojkot izbora. Oni će biti za dogovor o izbornim procedurama vlasti i opozicije. Jasno je sad svima da je trebalo naći model kao za Makedoniju i Crnu Goru, što nije urađeno, jer, po mom mišljenju, nije bilo dovoljno ni pritiska iz Evrope, ni spremnosti da se Aleksandru Vučiću kaže da mora neke stvari da uskladi sa evropskim vrednostima i standardima - izjavio je Đilas.

Branko Radun Jeremić porazio Đilasa Politički analitičar Branko Radun kaže je ovo svakako poraz Đilasa, a pobeda Jeremića. foto: Beta/MC - Najlakše je reći "Evropa je kriva" kada nešto želite da postignete, i to protiv sopstvene države. Đilas je priznao da je bojkot pogrešna odluka, a na nju ih je sve naterao Jeremić. Iako je delovalo da je Đilas gazda SZS, ispostavilo se da je Jeremić nametnuo svima svoju politiku i oni su zaigrali na kartu bojkota. Jeremić je izašao kao pobednik, a Đilas je poražen - ocenjuje naš sagovornik.

Ponovo udario na bivše saborce Izdali bojkot zbog plata Đilas je ponovo optužio svoje bivše saborce da izlaze na izbore jer su se praktično prodali za poslaničke plate. - Ja im dajem to pravo (da misle drugačije), samo kažem, nemojte da lažete narod i da govorite da idete u Skupštinu da biste pobedili Vučića i promenili sistem tako što ćete imati osam ili 10 poslanika, jer se to neće desiti. To znamo, deset poslanika na 250 ne menja stanje u Skupštini. Zašto ne kažete ljudima iskreno: Mi idemo na izbore zato što smatramo da je dobro da budemo poslanici, imaćemo platu i naša stranka po svakom poslaničkom mestu ima 3.000 evra - rekao je Đilas za RSE.

