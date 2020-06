DOŠLO MI JE DA ZAPLAČEM, SPUSTIO SAM SLUŠALICU: Predsednik Vučić otkrio deo emotivnog razgovora sa sinom Danilom

Upitan o kakvom kompromisu je reč, Vučić je rekao da je trebalo da "pristane" pre nekoliko meseci da formiraju zajedničku vladu.

"Poslali su mi čak i predstavnike pojedinih zemalja da me u to ubede. Dobio sam dvojicu predstavnika, jednog zvaničnog i jednog nezvaničnog predstavnika jedne zemlje. Jedan je nezvanično bio sa zapada, a jedan je zvanično došao iz Rusije. I obojica su od mene tražili da se formira prelazna vlada i obojici sam rekao da to predlože svojim šefovima u njihovim zemljama", rekao je Vučić.

Na pitanje koje je obrazloženje dobio da se formira prelazna vlada, Vučić je odgovorio da im se "tako sviđa", a upitan da li ih je neko platio da to urade i ko je to, predsednik je rekao: "Oni koji taj novac imaju, sve vreme govorim o njima, a ne želim imena da im pominjem, a svi znaju na koga mislim. Vi znate koji su ti tajkuni koji imaju najveći uticaj na medije u Srbiji", rekao je Vučić.

To su, kaže, tajknu koji imaju dosta para i televizije pod svojom kontrolom i koji bi ponovo da opljačkaju državu.

Kaže i da novac nisu zaradili na pošten način, već tako što su "pokrali narod", te dodaje da je uveren da oni u narodu imaju "užasne ocene" i da narod za njih neće glasati.

Zbog toga su, navodi Vučić, odlučili da ga, kako kaže, emotivno slome, udarajući na njegovu decu, jer im ništa drugo nije preostalo.

Vučić ističe da je suština u tome da ne mogu da ga pobede planovima i programima i da su sve više nervozni pošto im ništa do sada nije prošlo, ni štrajk glađu ispred skupštine, ni nasilje koje su sprovodili.

"Oni su ti koji stoje iza ove kampanje, tu nema sumnje, vidi se po medijima koji su u tajkunskom vlasništvu i oni to i ne kriju. To licemerje je toliko jezivo", dodao je Vučić.

Zato, kaže, pokušavaju da kriminalizuju njegovu porodicu, poput ove najnovije kampanje protiv Danila, i da ga dovode u vezu sa navijačima i lažu da ti navijači imaju veze sa mafijašima, iz čega, valjda, treba zaključiti da navijači mogu da utiču, preko Danila, na politiku koju vodi.

Kriminalizovanje njegove porodice pokušali su, podseća, i na slučaju Jovanjica.

"A, onda na suđenju počinju da nude nagodbu mome bratu i kažu: Znamo da nisi ti, ali da ti kažemo ko nam je to iz vlasti govorio", rekao je Vučić i dodao da im je zato i poručio da će da ih pobedi i pokaže kakvi su lažovi.

Na pitanje ko je iz vlasti rekao gde se nalazio njegov sin tokom utakmice, Vučić je rekao da izgleda da njegovog sina neko uhodi.

Kaže da je pitao Danila što izlazi u kafić uopšte, a da mu je on odgovorio: Tata bio sam u običnom kafiaću, nisam se krio ni od koga.

Dodaje da mu je Danilo rekao da ga progone ne zato što je on, Danilo, nešto uradio, već zato što napadaju njega, Aleksandra Vučića.

"Došlo mi je da zaplačem i spustio sam slušalicu, jer sam mu ja bio kriv", dodao je Vučić.

Dodaje da, inače, po zakonu niko ne može da fotogafiše Danila pošto je visoko štićena ličnost.

(Kurir.rs/Tanjug)

